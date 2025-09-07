[Preview] Scott Pilgrim EX

Tijdens gamescom kregen we de mogelijkheid om de gloednieuwe Scott Pilgrim te proberen. Deze populaire franchise die boeken, een film en een game omvat krijgt nu een tweede game. Ik heb van de rest van de franchise weinig meegekregen, maar gelukkig is dat voor deze game geen probleem, aangezien het een losstaand verhaal is.

De game is niet vegan friendly

Huh? Hoe kan een game nu niet vegan friendly zijn? Nou erg simpel in Scott Pilgrim EX speel je in een soort rare versie van Toronto. Zo is er onder andere een warm strand, een ijs gebied en meer. De vijanden? Dat zijn demonen, robots en een bende van vegans. Oftewel de developer laat je flink losgaan op vegans. Het doel van het spel is ook niet (voor zover nu bekend) een groot: verdedig de wereld verhaal, maar iets een beetje simpeler. Vrienden van Scott zijn ontvoerd en hun instrumenten gestolen.

In totaal zijn er zeven speelbare personages (drie worden nog onthuld) die ieder echt anders spelen. Zo speelde ik met Lucas Lee, een spierbundel die tijdens gamescom onthuld werd. Deze spierbundel rekent op brute kracht en zijn skateboard, maar andere personages zoals Roxie Richter werken juist weer anders. Zo heeft Roxie rookbommen en een zwaard. Daarnaast kun je nog speciale moves opladen en gebruik maken van de omgeving.

Zo kun je gestunde vijanden oppakken en weggooien, maar ook voorwerpen in de levels. Of geef ze een goede mep om iets tegen een vijand aan te slaan. Het wordt pas echt leuk als je met twee spelers speelt. Zo kun je goede combo’s maken met elkaar. Het zorgt ook wel voor wat extra uitdaging. Zo deel je je portemonnee en hoewel items voor beide spelers gebruikt kunnen worden, zal eten om te healen voor de één of de ander gebruikt worden.

Unieke stijl

De game heeft een eigen unieke getekende stijl, maar de developers hebben overduidelijk plezier gehad aan het maken van de animaties. Die zijn erg expressief en passen goed bij de verschillende personages. Wat opvalt is hoe ze verschillende verwijzingen maken naar andere franchises. Zo zie je bijvoorbeeld een groen schildpadschild als voorwerp wat overduidelijk verwijst naar Mario en nog verschillende andere van zulke elementen. Volgens de aanwezige developer zijn veel van het team eerder betrokken bij de franchise dus ze weten wat er verwacht wordt en hopen dat ook goed te kunnen leveren.

Voorlopige conclusie

In mijn half uurtje met Scott Pilgrim EX heb ik mij redelijk goed vermaakt. De vrolijke artstyle en de chaotische gevechten hebben een eigen charme. Er is een blik op de diepgang van de game met de items, maar ik weet nog niet of de game lang boeiend zal blijven. De verhaallijn is ook nog wat onduidelijk, maar de gesprekken in het spel hebben wel een leuke humor. Ik ben erg benieuwd naar hoe de verdere wereld neergezet wordt en of de verhaallijn boeiend genoeg blijft.