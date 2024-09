[Preview] Super Mario Party Jamboree – Hier word ik blij van

Super Mario Party Jamboree, de derde Mario Party op de Switch, verschijnt volgende maand. Wij konden de game alvast uitproberen met maar liefst vier verschillende modi. Zo hebben we niet alleen de Party Mode geprobeerd, maar ook diverse nieuwe opties zoals de Koopatlon en Bommen op Bowser. Sommige onderdelen spraken redelijk voor zich, maar toch zijn er overal wel wat veranderingen.

Mario Party zit weer goed in elkaar

Tijdens onze preview konden aan de slag gaan met Mega-Wigglers Smikkelwoud. Een bos waar verse honing wordt gebruikt voor het maken van de lekkerste zoetigheden. Natuurlijk is het weer jouw doel om de meeste sterren te verzamelen en anderen in de weg te zitten. Het meeste van de reguliere gameplay blijft hetzelfde, dus ik zal hier niet echt veel op ingaan. Nog steeds moet iedereen iedere ronde een dobbelsteen gooien en eindigt de ronde met een minigame.

Het bord wat we hebben kunnen spelen is weer van een mooi formaat met meerdere routes die gevolgd kunnen worden door spelers. Hierdoor voelt de gameplay weer als vanouds aan. De Mega-Wiggler in het midden van het bord kan je een verkorte route geven naar een ander gedeelte van het bord. Echter, de Wiggler kan opeens gaan bewegen waardoor je goede afslag mist of zelfs boos worden. Wat er dan exact gebeurt hebben we nog niet kunnen ervaren. Het is dus een risico van het vak om daar langs te lopen. Zeker dankzij de items in het spel.

Zo zijn bruikbare items teruggekeerd en hebben ze een opfrisbeurt gehad. Natuurlijk zijn oude bekenden weer terug zoals de dubbele dobbelsteen, maar er zijn ook nieuwen. Een voorbeeld hiervan is een teleporter naar een voorwerpenwinkel. Ook zijn er specifieke voorwerpen die effect hebben op het bord. Zoals een bel om Wiggler te verplaatsen. Ook werd ons verteld dat er weer voorwerpen zijn die je kunt plaatsen op de wereld zoals de orbs in de GameCube-spellen. Die terugkeer maakt mij in elk geval erg enthousiast, aangezien die erg leuke gameplay opleverden. Als voorbeeld werd het stelen van een ster gegeven.

De minigames die we in de drie rondes hebben gespeeld waren allemaal erg gevarieerd. Zo moesten we bij eentje papier onder stempelen en bij een ander lava/vuur ontwijken. Qua bewegingsbesturing zijn er ook mogelijkheden zoals het sorteren van Bloopers en Cheep Cheep. Sommige van deze minigames zijn beperkt tot wanneer je alleen een enkele Joy-Con gebruikt, maar je kunt in principe ook de Pro-controllers gebruiken.

Wat opvallend is, is dat Bowser niet altijd gemeen is wanneer je op zijn vakje landt. Toen bij ons degene op de laatste plek op Bowser belandde, kreeg hij zonder problemen maar liefst tien gratis munten. Bowser heeft dus een klein hartje in dit spel.

Kleine maar fijne veranderingen

Er zijn ook wat kleine veranderingen in de gameplay. Zo is nu voor een minigame begint bekend hoeveel munten iedereen krijgt voor bepaalde plekken in de minigame. Door dit duidelijk weer te geven is het wat beter inzichtelijk wat iedereen kan verdienen met een game. Dit is ook bij battle minigames het geval. Een andere designverandering is de manier waarop de beurten worden aangegeven. Onderin het scherm staan nu alle spelers naast elkaar met de volgorde. Door middel van een klein bolletje kun je zien waar ze op geland zijn als ze die ronde al geweest zijn en ook is het duidelijk gemaakt wanneer er een minigame zal beginnen.

Partners zijn terug, maar ingrijpend veranderd

Super Mario Party liet je als speler als je geluk had extra personages in je team krijgen. Deze partners hielpen je met minigames, gaven je extra dobbelstenen en meer. Echter, het zorgde voor redelijk ongelijke speelervaringen. Daarom was ik bij Superstars ook blij dat ze er weer uitgehaald zijn. Nu zijn ze terug, maar gelukkig zullen ze fundamenteel anders zijn. Tijdens onze rondes met Mario Party verscheen Daisy als partner in de laatste ronde. Helaas kon niemand haar bereiken, maar we kregen wel wat uitleg over hoe het verschilde qua gameplay.

Om te beginnen spawnen partners nu op het bord voor drie rondes. Het enige wat spelers moeten doen is er langs lopen om een personage als partner te krijgen. Alleen zodra iemand je voorbij loopt, zal de partner wisselen van kant en je weer verlaten. Het hebben van een partner heeft wel echt fijne voordelen. Zo kun je twee sterren kopen op hetzelfde moment (mits je er de munten voor hebt). Ook had Daisy het effect dat items in de voorwerpwinkels voor de helft van de prijs beschikbaar zijn.

Minigame-strand voor snelle rondes minigames

Op Minigame-strand hebben we kennis gemaakt met Uitdaging van de dag. Hier heb je iedere dag drie verschillende uitdagingenreeksen. Voor iedere reeks moet je drie minigames spelen. Iedere minigame die je wint, resulteert in een ster en wie de meeste sterren heeft, wint. Wat hier het leukste aan is, is dat de minigames niet gelimiteerd zijn tot specifieke soorten. Zo begonnen we met een 2-vs.-2-minigame waarin we vlees moesten snijden in twee gelijke delen.

Het leuke aan deze reeksen is dat iedere reeks een specifiek thema heeft, zo was de onze genaamd “Met je eten spelen”, maar waren er thema’s als strategie en de ruimte. Doordat de uitdagingen dagelijks veranderen met specifieke thema’s zal dit zeker iets zijn waar ik naar terug zal blijven komen.

Koopatlon

De Koopatlon is een nieuw onderdeel van Super Mario Party Jamboree. In deze game speel je verschillende rondes van drie minigames waarna er een Bowser-minigame komt. Deze is willekeurig en kan in je potje ook verschillen per ronde. Hoe de puntentelling exact werkt, ben ik nog niet achter, maar de bedoeling van de modus is als eerste vijf rondes van het parkour voltooien. Des te meer munten/punten je in een minigame verzamelt, des te meer stappen je vooruit gaat. Tegen CPU’s was het geen enorme uitdaging, zo haalde ik al verschillende tegenstanders in. Via online zal er wel meer uitdaging zijn in ieder geval.

Het speelveld kan wel opgeschud worden door middel van items die je kunt verdienen. Sommige zullen je direct helpen, terwijl andere de tegenstander hinderen. Zo werd ik aangevallen door Bowser dankzij een CPU. Hierdoor was mijn spel een aantal seconden stilgelegd. Ook voegt Bowser een flinke uitdaging aan het spel toe.

De Bowser-minigames moet je namelijk winnen om geen problemen te ervaren, wanneer je verliest, word je afhankelijk van je ranking een aantal plekken teruggezet. Nu zijn de spellen op zich niet zo moeilijk, maar is het aantal tegenstanders vervelend. De minigames worden namelijk met alle 20 spelers tegelijk gespeeld. Zo zul je vooral problemen ervaren doordat een tegenstander je in de weg staat.

Deze modus brengt een leuke uitdaging met zich mee. Hoewel ik het jammer vind dat de normale minigames vaststaan per potje, is het tempo wel zo snel dat het niet echt gaat vervelen. Na twee volledige rondes door de minigames zat ik al diep in een vierde ronde qua vakjes doorlopen. Je hoeft dus niet bang te zijn dat het echt heel lang gaat duren.

Bommen op Bowser

Een andere nieuwe modus is Bommen op Bowser. Deze laat je met zeven anderen samen spelen om het op te nemen tegen een grote Bowser. Deze zeven kunnen online spelers zijn of CPU’s. Dit op één van drie verschillende levels. Het doel is om binnen een bepaalde tijd verschillende kratten kapot te slaan en bommen te verzamelen. Zodra je er twintig naar een kanon hebt gebracht zal er schade toegebracht worden aan Bowser. Het doel is om Bowser binnen vijf rondes te verslaan.

Iedere ronde duurt negentig seconden, hierna zul je de ronde afsluiten met een minigame. Voor deze minigames is het leuk om te zien dat er speciale minigames gemaakt zijn voor de modus. Je moet namelijk in de minigames echt met acht spelers samenwerken. Of het nu is om een puzzel te voltooien of om een volleybal over te gooien. Afhankelijk van je gezamenlijke score krijgt iedereen de mogelijkheid om een item te kiezen. Dit kunnen boost pads zijn die je kunt neerleggen, een hamer om kratten sneller kapot te slaan en meer. Omdat ieder item wel ook echt nut heeft, is het slim om met zijn allen divers te kiezen.

Een andere mechanic die erin zit is bonustijd. Je kunt in de levels munten verzamelen en wanneer dat aantal gezamenlijk de honderd bereikt heb je de bonustijd geactiveerd. Hiermee krijg je dertig seconden extra de tijd om zo veel mogelijk bommen naar het kanon te brengen. De limiet van twintig bommen is tijdens bonustijd niet van toepassing en alle bommen die je afschiet aan het einde van bonustijd brengen dubbel zo veel schade toe aan Bowser.

Het is een grappige modus en leuk om eens een keer samen te werken met andere spelers. Het kan ook wel een flinke uitdaging zijn om met elkaar te communiceren. Nu zaten we met vier spelers fysiek in één ruimte waardoor we wat meer mogelijkheden hadden. Nu was dit maar een enkel potje op een enkel level, maar ik ben zeker benieuwd naar de overige opties.

Voorlopige conclusie

Super Mario Party Jamboree brengt enorm veel samen en lijkt eigenlijk de beste onderdelen van vorige delen te cherry picken. Zo zijn er grote borden en is er meer variatie aan de borden. Ook zijn er veel speelbare personages, veel minigames en flink wat overige modussen. Hoewel ik maar een uur de tijd heb gekregen met de game, ben ik al blij verrast qua diversiteit van de minigames en hoe divers de gameplay aanvoelt. Iedere modus die we hebben geprobeerd voegt ook daadwerkelijk extra speelplezier en mechanics toe. Hoewel deze preview van Super Mario Party Jamboree beperkt was, was er al veel plezier te beleven. Als de volledige game dit doorzet, kan het één van de beste spellen in de serie worden.

De game is nu al te bestellen in verschillende bundels via de My Nintendo Store.