Saoedisch staatsfonds heeft plannen om aandeel in Nintendo vergroten

Het Saoedisch staatsfonds (The Saudi Arabia Public Investment Fund) overweegt hun belang in Nintendo en andere gaming-bedrijven te vergroten. Dat werd onthuld tijdens een interview met het Japanse nieuwe agentschap Kyodo News. In dit interview sprak Prins Faisal bin Bandar bin Sultan Al Saud, vice-voorzitter van de gaming-eenheid van de PIF, de wens om hun aandelen te vergroten. Ook benadrukte hij dat er geen urgentie is en dat verdere uitbreiding op een “vriendelijke” manier gebeuren. Volgens hem zal er dus geen sprake zijn van bijvoorbeeld vijandelijke overnamen.

De Saoedi hebben aangegeven meer aandelen in gaming te willen kopen om hun beleggingen te diversifiëren. zowel prins Faisal van het PIF als kroonprins Mohammed bin Salman zoudel zelf bovendien ook graag gamen. Het uitbreiden van het aandelenpakket in Nintendo zelf zou verder ook geen gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering.