[preview] The Eternal Life of Goldman – Een handgetekende ode aan klassieke platform-games

Hoewel het voor de meeste afspraken op gamescom redelijk duidelijk is wat we daar precies gaan spelen, zitten er ook nog wel eens verrassingen tussen. Afspraken waarvan nog niet meteen duidelijk is welke game je gaat zien. Het is dan altijd spannend om er achter te komen om wat voor game het precies gaat. Het kan dan zijn dat je een game krijgt te spelen die helemaal in jouw straatje past of juist helemaal niet. De geheime afspraak bleek te gaan om de game The Eternal Life of Goldman. Een handgetekende 2D platform-game die mij op het lijf is geschreven!

Dynamische werelden

Na een korte introductie van de ontwikkelaars hoorden ik en twee andere journalisten dat The Eternal Life of Goldman een game is die nu 4 jaar in ontwikkeling is. Het was tijdens de demo duidelijk te merken dat de animators veel tijd hebben gestoken in deze animaties en een grote liefde hebben voor handgetekende animatiefilms. De stijl deed mij een beetje denken aan de klassieke Disney-films uit de jaren 30. Alle personages, vijanden en details waren in de demo volledig met de hand getekend en geanimeerd. En daarmee bedoelen we niet alleen de details op het lineaire pad van de levels, maar vooral ook de voorgrond en de achtergrond.

Veel details die je op het scherm ziet zijn geanimeerd, waardoor de levels echt tot leven komen. Deze mate van detail zorgt voor een soort magisch effect en een extra dimensie tijdens het spelen. Je krijgt als speler het gevoel dat je een volledig geanimeerde wereld binnenstapt.

Wandelstokspringen

Wandelstokspringen doen we al 30 jaar in platform-games. De eerste grote platform-game waarin de Wandelstok een cruciale rol speelde was Duck Tales waarin je met Dagobert Duck zo in rap tempo door de game heen stuiterde. Deze mechanic keerde later ook terug in Donkey Kong Country Tropical Freeze. De standaard wandelstok in de game werkt precies hetzelfde als die van Cranky Kong. Maar hier blijft het echter niet bij. De wandelstok is namelijk de belangrijkste mechanic uit Goldman. Je kunt hem tijdens de levels customizen met steeds een andere punt en een ander handvat. Tijdens de demo kon ik het handvat veranderen naar eentje waarmee ik mijn karakter nog hoger kon laten stuiteren. Zo kon ik makkelijker op hoger gelegen plekken komen.

Ook kreeg ik op den duur een grijphaak voor de punt van de wandelstok. Deze stelt je dan in staat om aan objecten zoals luchtballonnen te blijven hangen, waarmee je weer makkelijk verder kan platformen. Het is heel leuk om te zien dat Weapy Studio met The Eternal Life of Goldman ervoor heeft gekozen om met de wandelstok een oude vertrouwde mechanic te pakken en hier de hele game aan op te hangen. In de demo kregen we van de drie onderdelen, stok, handvat en haak, maar één variatie te zien. Maar iemand van THQ maakte al duidelijk dat het er in de uiteindelijke game veel meer gingen worden. Hoe de andere combinaties eruit gaan zien, blijft voorlopig nog even geheim.

Een ode aan de klassieke 2D-platformer

The Eternal Life of Goldman lijkt een ode te worden aan de klassieke 2D platform-games, die qua artstijl erg doet denken aan de oude handgetekende Disney-animatiefilms. Het was voor mij een van de grootste verrassingen op gamescom. Ik kon helaas maar één level spelen, maar die maakte door zijn kleurgebruik en dynamische animaties een grote indruk op me. De game weet met de wandelstok een zeer bekende mechanic op creatieve wijze te gebruiken en speelde erg vloeiend. Ik ben heel benieuwd welke stokonderdelen we in de uiteindelijke game allemaal gaan zien. Een exacte releasedatum voor de game hebben we nog niet. Maar de ontwikkelaars gaven wel aan de game graag volgend jaar uit te willen brengen. Tot die tijd zullen we nog even geduld moeten hebben. Wil je meer lezen van onze gamescom coverage? Klik dan op de volgende link.