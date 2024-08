Handgetekende 2D platformer The Eternal Life of Goldman onderweg naar de Switch

THQ Nordic en Weappy Studio hebben een nieuwe 2D platformer aangekondigd. Dit deden ze als onderdeel van de THQ Nordic digital Showcase. Er is nog niet veel gedeeld van deze titel, behalve dat het een prachtige handgetekende 2D platformer zal zijn. In de trailer die getoond werd tijdens het evenement werd ok duidelijk dat de game naar verschillende platformen komt, waaronder de Switch. Een releasedatum is verder helaas niet gegeven. De trailer kun je alvast hieronder bekijken.

The Eternal Life of Goldman is een prachtige doch donkere platformer, waarin je een man volgt die de wereld verkent. Het ziet er naar uit dat de game compleet handgetekend is en bied veel actie, die bij tijden nog het meest doet denken aan bullet-hells. Verken een donkere Archipelago, geïnspireerd door eeuwenoude fabels, sprookjes en mythes. Weet jij een mysterieuze entiteit te verslaan?