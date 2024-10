The Legend of Santa verschijnt eind deze maand op de Nintendo Switch

Het duurt nog wel eventjes voordat het kerst is, maar voor mensen die niet op dit feest kunnen wachten is er goed nieuws. Eind deze maand kunnen Switch-bezitters namelijk aan de slag met The Legend of Santa. Het platformspel van Plow Games is vanaf maandag 28 oktober voor een bedrag van €4,58 te spelen op Nintendo’s hybride console. Bovendien heb je ongetwijfeld wel voldoende opslagruimte voor deze game, aangezien de titel maar 110 megabyte in beslag neemt. Wist je trouwens dat dit spel de Nederlandse taal ondersteunt?

In The Legend of Santa is kerstmis nog maar een paar dagen verwijderd en dat is dan ook de reden dat de Kerstman een proefrit maakt op zijn arrenslee. Terwijl hij dit doet gebeurt er alleen iets vreselijks: de gemene Zuidpooltrol en zijn pinguïnleger vallen de Noordpool binnen. Terwijl Santa Claus terugkeert naar zijn werkplaats wordt hij uit de lucht geschoten door één van zijn eigen verdedigingskanonnen. Nu is het aan jou de taak om in de huid te kruipen van de Kerstman en zijn huis weer zien te vinden. Gaat het jou lukken om de Troll te verslaan en kerst te redden?

Ben je benieuwd geworden naar The Legend of Santa? Neem dan vooral een kijkje naar onderstaande trailer!