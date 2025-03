The Eternal Life of Goldman aangekondigd voor de Nintendo Switch

Uitgever Phoenixx en ontwikkelaar Kinjo hebben vandaag The Eternal Life of Goldman aangekondigd voor de Nintendo Switch. De game, een verhalende actie-RPG met filosofische en bovennatuurlijke thema’s, staat gepland voor een release in 2025.

In The Eternal Life of Goldman kruipen spelers in de huid van Jonathan Goldman, een briljante maar vervloekte alchemist die het geheim van onsterfelijkheid heeft ontdekt. Wat begon als een zoektocht naar kennis, is veranderd in een eindeloze strijd tegen tijd, verlies en mysterieuze krachten die zijn bestaan bedreigen. Terwijl hij door eeuwen heen reist, moet hij morele dilemma’s trotseren en vijanden verslaan die zijn geheim willen stelen. Zijn reis brengt hem naar eeuwenoude ruïnes, steampunk-metropolen en schaduwrijke dimensies, waar hij geheimen ontrafelt die zelfs de goden willen verbergen. De gameplay combineert real-time gevechten met strategische alchemie, waarbij spelers elixers en magische formules kunnen maken om vijanden te verslaan en puzzels op te lossen. Beslissingen beïnvloeden niet alleen het verhaal, maar ook de krachten en bondgenoten die Goldman in zijn missie bijstaan.

