[Preview] Yars Rising – Na 40 jaar nog steeds futuristisch

De Indie World Showcase heeft altijd leuke verrassingen in petto en dat was afgelopen april niet anders. Toen werd Yars Rising aangekondigd: een spirituele opvolger van Atari-klassieker Yars’ Revenge die in 1982 uitkwam. Maar waar Yars’ revenge een shoot-em-up was, gooit Yars Rising het over een hele andere boeg. Die van de metroidvania! Met WayForward als ontwikkelaar, bekend van onder meer de Shantae-games, lijkt het met dit metroidvania-deel wel goed te zitten. Maar tot in hoeverre blijft Yars Rising trouw aan diens roots? Gelukkig is dit mysterie inmiddels opgelost, want op gamescom 2024 kregen wij alvast een Yars Rising preview! En beter nog zelfs, tekst en uitleg van een van de makers. James Montagna nam ons mee in de wereld van Yars Rising en lichtte toe op welke wijze ze hun eer betoonden aan de 42 jaar oude Atari-game.

Nog niet bekend met het genre metroidvania? In plaats van platformers zoals klassieke Super Mario-games, waar je gewoon alle levels moet halen, bestaat bij metroidvania’s de gamewereld uit platformelementen die je steeds opnieuw bezoekt. Denk aan, niet geheel toevallig, games als Metroid en Castlevania. Hierbij ben je veelal bezig met het leren van nieuwe vaardigheden zodat je nieuwe stukken van de wereld kan bereiken. Als je bijvoorbeeld een dubbele sprong leert zijn hoge platforms geen probleem meer, en als je kunt schieten staan kisten ook niet langer in de weg!

Een ode aan Atari

In Yars Rising speel je als hacker Emi Kimura a.k.a Yar. Als ze wordt ingehuurd om in te breken bij de QoTech corporatie, klinkt dat als een perfecte uitdaging. Maar ondanks haar undercoverwerk valt ze helaas snel door de mand. En dan blijkt QoTech opeens opeens een stuk meedogenlozer dan gedacht. Hoog tijd om zo snel mogelijk uit het hoofdkantoor te ontsnappen dus! Hoewel dit een onbegonnen taak lijkt, heeft Emi geluk. Niet alleen komen haar hackskills goed van pas, maar ze weet zichzelf ook per ongeluk te ‘upgraden’ door een van de terminals in het gebouw. Zo krijgt ze een ‘Biohack’ waardoor ze Zorlon Shots kan afvuren, projectielen die handig zijn bij het ontsnappen. En dat lijkt nog maar het begin van de nieuwe Biohack-mogelijkheden. Maar uiteraard is alleen het hoofdkantoor uitkomen niet voldoende, het raadsel achter QoTech en je mysterieuze opdrachtgever moet ook worden opgelost!

Qua gameplay lijkt Yars Rising ver verwijderd van diens roots. Dat is deels de bedoeling, vertelt James. Reboots met hetzelfde concept zijn al gedaan, nu was het tijd voor iets verrassends. Maar dat betekent niet dat je Yars’ Revenge niet terugziet. Integendeel, de game zit vol referenties. Zo is Emi’s hackernaam Yar natuurlijk een verwijzing naar het alienras in Yars’ Revenge. Maar ik werd ook gewezen op Emi’s design: in haar pony is het Atari-logo te zien terwijl haar knotjes zijn geïnspireerd door oude controllers. En (toevallig?) komt Emi’s achternaam Kimura overeen met die van de maker van de oorspronkelijke coverart. Daarnaast wordt het verhaal deels in stripvorm verteld, net als in het stripboek dat je samen met de Yars’ Revenge-game kreeg. Dit zijn nog maar een paar dingen die opvielen bij de preview van Yars Rising: er zit overduidelijk veel kennis én liefde in deze game!

Energieke hackheldin

In de demo moest ik eerst met Emi uit het QoTech hoofdkantoor proberen te ontsnappen. Haar hackvaardigheden kwamen hierbij goed van pas. Dit gaat via minigames die qua gameplay lijken op Yars’ Revenge. Ook waren er stukjes waar stealth bij kwam kijken, want de QoTech-bewakers nemen hun taak erg serieus. Al is soms geweld wel de oplossing: weinig robots zijn bestand tegen je Zorlon Shots. Het opvallendste waren natuurlijk de Biohacks. Je begint met Zorlon Shots, maar kunt in de loop van het spel in totaal 45 verschillende upgrades vinden. Zo vond ik er ook eentje waardoor Emi sneller kon kruipen, handig voor stealthmissies, maar ook eentje die mijn Yar in de hackminigames sneller maakte (op eigen risico activeren). Om je biohacks te kunnen gebruiken, moet je deze als een soort Tetris-blokjes in een vorm plaatsen. Goed nadenken over je combinaties dus!

James vertelde dat hij erg enthousiast was over het design van Emi, en dat hij hoopte dat haar personage mensen echt zou aanspreken. En ondanks de korte demo, was al te merken dat deze happy hacker veel persoonlijkheid heeft. Dit heeft ook te maken met het stemmenwerk: de game is volledig ingesproken door een sterke cast. Verder noemde James de muziek als één van de highlights van de game. De soundtrack bevat nummers van een internationaal team en past, van wat ik gehoord heb in deze Yars Rising-preview, uitstekend bij de energieke gameplay én Emi. Als je de juiste Biohack activeert, krijg je zelfs de titels en artiesten van nummers in beeld. Perfect om je eigen playlist aan te kunnen vullen.

Nog maar eventjes wachten!

Naast het spelen van het begin van de game heb ik het ook kunnen opnemen tegen een eindbaas. Om een beter beeld te geven van deze gameplay was Emi alvast uitgerust met wat extra Biohacks, en dit zorgt voor extra dynamiek. Je Zorlon Shots blijven niet je enige wapen, en Emi leert ook wat trucs waarmee je beter kan ontwijken en positioneren. Natuurlijk is het het leukste om deze zelf te ontdekken, dus ik zal niet veel spoilen. Maar er zullen in elk geval genoeg mogelijkheden te zijn om te experimenteren met Biohack-builds! Ik ben ontzettend enthousiast geworden van deze Yars Rising preview, zowel door de gameplay als door de passie waarmee deze werd toegelicht. Op 10 september zal deze game zowel digitaal als fysiek in de (online) winkels verschijnen. Heb jij deze datum al in je agenda staan? Laat het ons weten in de comments!

