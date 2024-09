Nintendo krijgt bijna perfecte score voor ethisch verworven materialen

Dit is een nieuwsbericht dat je niet vaak tegenkomt op deze site, maar het is wel een belangrijke. Want hoe vaak sta je er echt bij stil of de grondstoffen waar jouw Switch van gemaakt zijn ethisch zijn verworven? Nou, dat zullen er niet veel zijn, maar journalist Brendan Sinclair van Unlosing Writer heeft er een passieproject van gemaakt om dit in de gaten te houden. Al tien jaar lang checkt de journalist of grote tech-bedrijven zich wel bewust zijn van dit probleem. En wat blijkt? Nintendo scoort dit jaar een bijna perfecte score.

Lang verhaal kort: bedrijven zijn zich niet altijd bewust van waar hun grondstoffen echt vandaan komen. Ze kopen die grondstoffen bij hun leveranciers die zelf ook hun leveranciers hebben. Als je dan helemaal terug gaat naar de bron, dan kom je uit bij mijnen waar de werkomstandigheden niet altijd ideaal zijn, maar die ook gerund kunnen worden door bedrijven die gewapende milities sponsorden in Congo. Niet iets waar elk bedrijf mee geassocieerd wenst te worden.

Maar het gaat beter…

Toen Sinclair vorig jaar zijn onderzoek deed, kwam big-tech niet geweldig uit de tests. Maar dit jaar ziet het er al wat beter uit. Het belangrijkste voor ons om te weten, is dat Nintendo heel goed uit de test is gekomen. Van de 257 smelterijen waar Nintendo indirect van inkoopt, zijn er 256 met vlag en wimpel geslaagd. Goed genoeg voor een score van 100%, omdat de getallen naar boven worden afgerond. Als we dit vergelijken met de concurrentie, dan doen Microsoft (87%) en Sony (69%) het een stuk slechter, waarbij vooral laatstgenoemde maar weg blijft zakken. Alleen Apple scoort met 100% net zo goed als Nintendo.

En zo kun je dus met een gerust hart jouw Nintendo Switch opstarten en genieten van jouw console. Je weet dat de grondstoffen in ieder geval ethisch zijn verworven.