[Preview] Epic Mickey: Rebrushed – je voelt de liefde voor het product

Op 24 september keert Epic Mickey terug met een volledige remake die van de grond is opgebouwd. Tijdens gamescom hebben we de game kunnen spelen en een uitgebreide demo gehad van de ontwikkelaars. In deze preview bekijken wij of Epic Mickey Rebrushed een waardige remake lijkt te worden of beter af was op alleen de Wii.

Voor wie Epic Mickey nooit heeft gespeeld of niet meer weet waar het over ging begin ik met een kleine introductie voor het verhaal. Epic Mickey ziet een onhandige Mickey flink wat magische verdunner en verf knoeien over een magische maquette van The Wasteland. The Wasteland is een bijzondere plek waar vergeten cartoons zoals Oswald leven en zit tjokvol met oude Disneyland attracties. Echter, door Mickey’s fout is deze vredige wereld verstoort door de Blot. Mickey wordt de maquette ingezogen en begint aan zijn taak om zijn fout te herstellen. Met kwast in hand zul je moeten kiezen om stukken uit te wissen of juist te herstellen.

De liefde van de ontwikkelaars is te merken

Hoewel Epic Mickey Rebrushed dus een remake is, is het geen 1 op 1 remake. Het team heeft in nauw contact gestaan met de oorspronkelijke ontwerper en heeft zo een gloednieuwe laag verf toegevoegd en ook nog eens nieuwe elementen toegevoegd. Zo bevat de wereld van de game heel veel extra’s vergeleken met het origineel. Zo kun je vele pins verzamelen, nieuwe easter eggs ontdekken en kleine opdrachten uitvoeren.

Die opdrachten geven je soms ook een keuze om te maken. Zo heeft het stukje van de demo een katapult met een gremlin er in. Je kunt kiezen hem af te vuren of te bevrijden. Beide opties geven je een beloning, maar de beloning verschilt. Hierdoor kun je dus collectibles mislopen in het doorlopen van het spel. Zelf ben ik geen fan van collectibles kunnen missen of design dat je er sowieso mist. De afgelopen jaren zijn het aantal hoge kwaliteit games flink hoger dan vroeger. Ik heb echt geen tijd om drie keer één spel te spelen om het volledig uit te spelen. Ja, het zorgt voor meer speeltijd, maar wil je nu echt drie keer een tutorial level doorspelen?

Besturing werkt fijn, performance nog wat minder

Het knapste van deze remake is hoe natuurlijk het aanvoelt om de besturing te doen met een controller. Het originele spel was gemaakt voor de bewegingsbesturing op de Wii. Nu kun je door het gebruik van de rechter joystick mikken, al kun je ook nog steeds gebruik maken van de gyroscope om door middel van beweging te mikken. Beide besturingen werken naar mijn mening even goed. Het richten van de verf gaat soepel en kan erg precies gericht worden. Ook de verdere besturing voor Mickey is erg gemakkelijk onder de knie te krijgen. Ook is het makkelijk te weten wat je kwast zal afvuren en hoeveel paint of thinner je nog over hebt.

Helaas is de performance van de Switch demo nog niet helemaal soepel. Zo heb ik verschillende momenten gehad dat het spel echt flink haperde. Nu blijft dit natuurlijk een vroege demo, maar aangezien de game aan het einde van de maand verschijnt is het redelijk zorgwekkend om te zien dat deze problemen er zijn. Dus het is hopen dat de volledige game hier beter mee om gaat.

Voorlopige conclusie

Deze preview van Epic Mickey Rebrushed is natuurlijk gebaseerd op een klein gedeelte van de game, maar onze eerste indruk is erg positief. Hoewel de demo van Epic Mickey op de Switch niet altijd even soepel loopt, ziet de game er prachtig uit. Daarnaast hebben de developers duidelijk een grote liefde voor het origineel. De toevoegingen van easter eggs en verschillende collectibles zal de game een stuk voller aan laten voelen, al ben ik geen fan van het vaker moeten spelen voor alle collectibles. Wat misschien het knapste is aan deze remake is hoe goed de developers de besturing hebben overgezet van de Wii Mote naar normale besturing.

