[Release Radar] Deze games verschijnen er in de eerste week van 2026

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Adventure Reborn

Prijs in de Nintendo eShop: €5,99 – 30 december

In deze verhaal gestuurde point-and-click game volg je het verhaal van Hope, een jonge dame wiens ouders zijn ontvoerd door een sinistere cult. Ze is vast besloten om ze terug te krijgen en reist door vreemde en vijandige landen om dit voor elkaar te krijgen. Ondertussen ontmoet ze een hele cast aan personages, en het is aan jou om te bepalen wie je vertrouwd. Elke die je maakt keuze beïnvloed het verhaal. Los puzzels op en ervaar het verhaal van een familie die alles doet om bij elkaar te blijven.

M.A.U.S.

Prijs in de Nintendo eShop: €3,49 – 2 januari

M.A.U.S. is een platformer geïnspireerd op klassieke 16-bit en 8-bit platformgames. In de game neem je de rol aan van M.A.U.S., ofwel Mechanized Assault Unity 19. Gemaakt door Dr. Cavor om een stad op de maan te beschermen tegen een horde mysterieuze robots die aan de rand van de stad op de loer ligt. Met een blastergeweer op haar arm en de mogelijkheid om onderweg upgrades uit te voeren, reist MAUS naar de ruimte, oude ruïnes en een oud bos om haar vijanden te verslaan.

Wat verder verschijnt in de week van 29 december tot en met 4 januari

29 december – Farm Land Gold Edition

30 december – Candivity Platinum Edition

30 december – Ultimate Battle Simulator

31 december – Color Water Sort Gold Edition

1 januari – Cooking Tycoons – 3 in 1 Bundle Burger Masters

1 januari – Aquarium Land Platinum Edition

1 januari – Motorbikes Pro 2025 Racing Titans

1 januari – Wander Scoop

2 januari – Sausage Wars Gold Edition

2 januari – Knights & Guns – Mystic Armor

2 januari – Mom Life Simulator

3 januari – Giant Rush Gold Edition

3 januari – Dunkirk: The Forgotten Soldier

4 januari – My Horse Stories Gold Edition

