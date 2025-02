Promise Mascot Agency krijgt releasedatum en nieuwe trailer

Enkele maanden geleden is Promise Mascot Agency aangekondigd, een nieuwe game van studio Kaizen Game Works. Kaizen Game Works is eveneens de studio achter Paradise Killer, en wie met die titel bekend is zal weten dat hun games over het algemeen nogal… bijzonder zijn. Ook Promise Mascot Agency is daar geen uitzondering in, aangezien de game is beschreven als een “open-world mascot management crime drama.” Na aankondiging van de game is het een tijdje stil geweest, maar Kaizen Game brengt daar nu verandering in. De game heeft namelijk een officiële releasedatum gekregen, en zolang hoeven we niet eens te wachten. De game zal vanaf 10 april te spelen zijn op de Nintendo Switch. Om dit te vieren is er tevens een nieuwe trailer online gekomen, die kun je hieronder bekijken.

Waar gaat Promise Mascot Agency over?

In Promise Mascot Agency speel jij Michizane Sugawara, de hoogste luitenant in een Yakuza familie. Nadat hij iemands leven kiest over het geld dat hij moest beschermen wordt zijn dood in scene gezet en wordt hij naar een behekst stad gestuurd. Hier krijgt hij de taak om een gefaalde familiezaak weer winstgevend te maken, een mascotte bureau. Assistent Manager Pinky helpt hem hierbij, zijzelf ook een mascotte. Het is hun taak om mascottes te vinden en ze een baan aan te bieden in jouw Mascotte Bureau.

Zoals iedereen weet zijn mascottes levende wezens die sinds het begin der tijd hebben samengeleefd met mensen. Deze mascottes hebben hun eigen wensen en dromen, en je zult dus flink moeten onderhandelen voordat ze voor je werken. Daarna kun je ze nieuwe vaardigheden leren enz e op pad sturen om geld te verdienen. Maar goed, zulke baantjes gaan niet altijd goed…Of het nou een te kleine doorgang is, een keuken die in de brand staat of geesten uit je ergste nachtmerries, gevaar schuilt overal! Weet jij dit bureau weer succesvol te maken?