Nieuwe DLC voor Two Point Museum aangekondigd: Arty-Facts

Er komt weer een nieuwe DLC aan voor Two Point Museum! Dat hebben SEGA en Two Point Studios eerder onthuld. De nieuwste toevoeging aan de DLC-collectie is Arty-Fact. Er is nog geen exacte releasedatum, al wordt de uitbreiding binnenkort verwacht voor Nintendo Switch 2. Voor andere platformen verschijnt ‘ie op 7 mei.

Na het Fantasy Findings Pack en de Zooseum-uitbreiding staat de derde DLC voor Two Point Museum voor de deur. Arty-Facts richt zich op kunst, iets wat in een museumgame natuurlijk niet mag ontbreken. De kunstkenners zullen ongetwijfeld variaties van klassieke werken herkennen. Denk aan The Persistence of Memory van Dalí, waarbij de smeltende klokken zijn vervangen door pizza’s. Of wat dacht je van het bekende Marilyn Monroe-portret van popart-meester Andy Warhol, alleen dan met wilde zwijnen in plaats van een mooie dame. De DLC biedt echter meer dan mooie schilderijen en geeft je ook de mogelijkheid om interactieve tentoonstellingen op te zetten. Wie liever originele werken in de galerie heeft hangen, kan kunstexperts aan het werk zetten in een gloednieuwe kunststudio. Het is de kunst om iets te maken dat emoties opwekt bij de museumbezoekers.

Verder biedt Arty-Facts – afgezien van een woordspeling die we absoluut kunnen waarderen – een nieuwe map, een nieuwe locatie genaamd Undee Docks, meer dan 27 nieuwe kunsttentoonstellingen, een Kunstexpert en nieuwe decoratieve items.

