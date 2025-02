Nintendo verwijdert voor het eerst game op Nintendo Switch Online

De afgelopen jaren heeft Nintendo enorm veel games toegevoegd voor Nintendo Switch Online-leden. Zo kun je klassiekers uit onder andere het NES-, SNES en Nintendo 64-tijdperk opnieuw beleven, maar zijn er bijvoorbeeld ook Game Boy-titels beschikbaar. Tot nu toe zijn er uitsluitend spellen bijgekomen en niet verwijderd. Daar zal echter verandering in komen, eind volgende maand zal Nintendo namelijk voor het eerst een game verwijderen. Op dit moment is dat alleen bekendgemaakt voor Japan, maar het zou goed kunnen dat de titel ook in Europa en Amerika wordt verwijderd.

Het spel waar het hier om gaat is Super Soccer, welke om precies te zijn vanaf 28 maart aanstaande niet meer beschikbaar zal zijn op Nintendo Switch Online. Nintendo heeft geen specifieke reden gegeven waarom de game uit het aanbod wordt verwijderd. Dit zou bijvoorbeeld met rechten te maken kunnen hebben, maar er kunnen ook andere redenen zijn. Opvallend is het in elk geval wél.