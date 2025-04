Drie SEGA Mega Drive-games toegevoegd aan NSO+

Als Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-lid krijg je vele voordelen. Zo kan je onder andere oudere games spelen van ondermeer de Nintendo 64 en SEGA Mega Drive. Die laatste genoemde krijgt slechts zelden een nieuwe toevoeging. De laatste keer was alweer eind 2024. Vandaag is onthuld dat er per direct drie games zijn toegevoegd. Het gaat om de games ESWAT: City Under Siege, Streets of Rage en Super Thunder Blade. In onderstaande trailer krijg je een kijkje in de games.

Mocht je nog geen lidmaatschap op Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket hebben, dan kan je dat via deze link aanschaffen. Zonder het uitbreidingspakket kan je geen SEGA Mega Drive-games spelen. Daarentegen zijn er wel genoeg andere voordelen met Nintendo Switch Online (hier aan te schaffen). Meer daarover kan je hier lezen.

