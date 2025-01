Makers van Celeste annuleren hun volgende game Earthblade

Voor fans van de 2D-platformer Celeste is dit een teleurstellend bericht. Op hun website maakt Extremely OK Games, de makers van Celeste, in een ‘final update’ bekend dat zij hun volgende game Earthblade hebben geannuleerd. Na vier jaar ontwikkelen en eerdere updates over uitstel van de game, hebben zij eind december 2024 de ‘moeilijker beslissing’ genomen om de game geheel te annuleren.

Earthblade werd oorspronkelijk in 2021 aangekondigd en lang werd vastgehouden aan een releasedatum in 2024. In maart 2024 werd al gedeeld dat een release in 2024 niet gehaald zou worden. En nu leggen de makers in een blog uit dat besloten is de game te annuleren. Als reden wordt gedeeld dat er onenigheid is geweest in het team over de IP rechten van Celeste. Dit conflict speelde tussen mede-oprichter Pedro Medeiros enerzijds en Maddy Thorson en Noel Berry anderzijds. Ondanks dat het conflict is opgelost, is toch besloten dat beide partijen hun eigen weg zouden gaan. Pedro Medeiros richt zich nu op zijn eigen project Neverway. Maddy Thorson en Noel Berry hebben geworsteld met de vraag of zij Earthblade nog tot een goed einde wilde brengen en het moeilijke antwoord op deze vraag bleek nee. De druk om met iets te komen dat Celeste zou overtreffen bleek te groot. Maddy en Noel kiezen ervoor om zich met Extremely OK Games te richten op kleinschalige projecten en ’terug te gaan naar hun roots’. Wie weet wat voor moois deze keuze ons gaat brengen.

Gelukkig is Celeste nog gewoon te verkrijgen in de Nintendo eShop. Maar voor de fans die uitkeken naar Earthblade is dit erg jammer. Wat vind jij van dit nieuws? Laat het ons weten in de reacties!