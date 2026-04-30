Rogue Reigns aangekondigd voor de Nintendo Switch

Ontwikkelaar Venn Studios heeft een gloednieuwe gamen onthuld middels een trailer op YouTube. Het gaat om de game Rogue Reigns. De trailer kan je hieronder bekijken. Een precieze releasedatum heeft deze dark fantasy roguelike deckbuilder nog niet meegekregen. Echter, er is wel bekendgemaakt dat de release in september 2026 zal plaatsvinden. De game zal verschijnen op de PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, pc via Steam, iOS en Android.

Rogue Reigns is geen typische roguelike deckbuilder. Waar je meestal in dit soort games een personage bestuurt en één deck moet bouwen, is hier hoe de drie personages van jouw team reageren het spel en de opbouw van je team jouw build. Hoewel het team samen vecht, ontwikkelen de leden zich afzonderlijk. Met slechts beperkte mogelijkheden om je teamleden te verbeteren kan het zijn dat je eentje voortrekt, met natuurlijk alle mogelijke gevolgen van dien. Bovendien heeft de game een unieke artstijl: de handgetekende personages worden gecombineerd met procedureel gegenereerde 3D-omgevingen.

