R-Type Tactics I • II Cosmos wederom vertraagd

Zo ongeveer twee jaar geleden alweer werd R-Type Tactics I • II aangekondigd, een ‘rework’ van de originele games die in 2007 en 2009 verschenen. Het gaat hier om R-Type Tactics die op de PSP verscheen, en R-Type Tactics II: Operation Bitter Chocolate. Beide zijn nagemaakt in Unreal Engine 5, en R-Type Tactics II: Operation Bitter Chocolate verschijnt met deze nieuwe versie zelfs voor het eerst in het westen. Wanneer dat moet gebeuren is alleen nog niet duidelijk. Oorspronkelijk stond de game gepland voor juni 2023, waarna het verschoven werd naar dit jaar. Granzella heeft nu tijdens een livestream aangegeven dat het ook dit jaar niet gaat halen. De game staat nu gepland voor 2025. Waarom de game vertraging heeft opgelopen is niet genoemd.

R-Type zijn side scrolling shoot-em-up games waarvan de franchise al bestaat sinds de jaren ’90. De tactics games hiervan geven daar een unieke twist aan, door de side-scrolling te combineren met tactische turn-based strategy gameplay. Jij krijgt in deze games de leiding over een complete vloot, die je in meerdere campaigns in zult zetten. Je kunt hier zowel de Space Corps als de allesvernietigende Bydo spelen. Met honderden verschillende schepen en levens verdeeld over de twee games, tezamen een nieuwe derde campaign (speciaal voor de R-Type Tactics II) zit R-Type Tactics I • II Cosmos in ieder geval vol met content!