Kickstarter project Altered Alma behaald doel, komt ook naar de Switch

Afgelopen week verscheen Altered Alma op kickstarter, een cyberpunk metroidvania met RPG elementen. In de game neem je de rol aan van ex-huurling Jack die zich door de cyberpunk achtige stad ‘Neo Barcelona’ vecht. Dit concept was blijkbaar een grote hit op Kickstarter, aangezien het doel binnen zes uur volledig gehaald was. Dat is goed nieuws, omdat Uitgever Cinemax en ontwikkelaar 2Awesome Studio hebben aangegeven dat de game ook naar de Switch komt. Eind volgend jaar staat de release van Altered Alma gepland. Dat gaat dus nog wel even dure, maar tot die tijd kunne wij in ieder geval alvast van de trailer genieten. Deze kun je hieronder bekijken. De kickstarter loopt overigens nog, tot 3 oktober kun je deze hier bekijken.

Altered Alma is een cyberpunk metroidvania die zijn inspiratie weghaalt bij games als Hollow Knight, Mass effect en Blasphemous. Jij speelt Jack, een ex-huurling die het op de stok krijgt met van alles van gangsters tot mechanische monsters. Verken Neo Barcelona, een cyberpunk stad gebaseerd op de echte stad, waar je niet alleen nieuwe upgrades moet verzamelen om je vijanden voor te blijven, maar ook om nieuwe routes te vinden. Je basis is hierbij de Esperanza, Jack’s oude ruimteschip. Upgrade deze, maak kennis met nieuwe personages en vorm uiteindelijk een compleet team met kleurrijke personages, welke allemaal jouw speelstijl beïnvloeden. Misschien vind je zelfs nog liefde in deze dystopische wereld…?