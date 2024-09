[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 38

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

The Plucky Squire

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99 – 17 september 2024

The Plucky Squire is een avonturen game die zich grotendeels in een prentenboek afspeelt. Grotendeels, want het duurt niet lag voordat deze sprookjesfiguren een wereld buiten de bladzijde van hun boek ontdekken. Dit gebeurd nadat de boze Moppergrom ontdekt dat hij de slechterik van het boek is, en gedoemd is om zijn gevecht tegen het goede te verliezen. Hij trapt de heldhaftige Krabbel de bladzijden uit, waardoor het verhaal vergoed veranderd. Als Krabbel zijn vrienden wil redden van het duistere leger en het verhaal wil herstellen zal hij zijn grootste uitdaging tot nu toe moeten overwinnen. Schakel tussen 2D- en 3D-werelden, los puzzels op, knok tegen dassen, vlieg met een jetpack en ga mini-uitdagingen aan. Weet jij weer de held te worden?

BZZZT

Prijs in de Nintendo eShop: €14,99 – 19 september 2024

BZZZT is een snelle “jump-dash-run” platformer, die probeert nostalgische pixel art te combineren met modern design. De game is vrijwel geheel gemaakt door één persoon, Karel Matekja (beter bekend als Ko.dll), om eer te doen aan retro games met hetzelfde principe. Het verhaal speelt zich af in het jaar 4096, waar je de rol aanneemt van een kleine robot. In een geheim laboratorium werken dokter Emily en wereldberoemde Professor Norbert aan een geclassificeerd project. Door middel van onderzoek en intellect weten ze een robot, niet groter dan een broodrooster, tot leven te wekken.

En alhoewel hij klein is heeft hij een grote persoonlijkheid! Met zijn vele unlockable vaardigheden is hij klaar om de wereld te redden, en dat is maar goed ook. In de wereld van BZZZT gebeuren rare dingen. De kwaadaardige wetenschapper Badbert staat namelijk op het punt zijn slechte plannen op de wereld los te laten. Weet jij dit op tijd te stoppen?

Between Horizons

Prijs in de Nintendo eShop: €15,99 – 19 september 2024

Between Horizons speelt zich af op ’the Zephyr’ een enorm ruimteschip op weg naar een nieuwe ster. Dit schip is al 33 jaar onderweg wanneer er iets gebeurd dat de complete missie in gevaar brengt. Je volgt het verhaal van Stella, het hoofd van de beveiliging. Zij werd 24 jaar geleden geboren op dit ruimteschip en heeft kortgeleden de baan van haar vader overgenomen. Weet jij uit te vinden wat er aan de hand is voordat het te laat is?

Between Horizons speelt als een detective in een semi-open wereld. Jij bent de onderzoeker en jij bepaald wat bewijs is en wat niet… een flexibel systeem zorgt ervoor dat spelers aanwijzingen aan bepaalde zaken kunnen koppelen en mensen kunt confronteren met wat je vind. Alles staat in verbinding met elkaar, maar om erachter te komen hoe zul je behoorlijk wat speurwerk moeten doen. Interessant is dat je geen tweede kansen krijgt; een foute keuze betekent dat jij en de mensen om je heen met de consequenties moeten leven. De game gaat gewoon door, en dankzij een verbeterd auto-save systeem kun je het ook niet zomaar terugdraaien…

