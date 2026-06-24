Release Lords of the Fallen II uitgesteld naar 2027

Tijdens de Nintendo Direct van 9 juni werd onthuld dat Lords of the Fallen II ook op de Switch 2 gaat uitkomen. Een precieze releasedatum was er toen nog niet, maar de game stond gepland voor de herfst. Maar nu laten uitgever CI Games en ontwikkelaar Hexworks weten dat de release van de soulslike actie-RPG is uitgesteld naar het eerste kwartaal van 2027. Lords of the Fallen II staat nu gepland voor een release in het eerste kwartaal van 2027. Als reden wordt gegeven dat de game wat meer ontwikkeltijd nodig heeft én vanuit strategische overwegingen.

Dit is het volledige bericht van CI Games-oprichter en CEO Marek Tyminski: ‘Naarmate de ontwikkeling vorderde hebben we nauw samengewerkt met het Gameplay Feedback Team, een toegewijde groep doorgewinterde Souls-achtige veteranen binnen ons Launch Creative Team. Hun waardevolle voortdurende inbreng, gecombineerd met de visie van het team, heeft betekenisvolle mogelijkheden geïdentificeerd om de algehele ervaring verder te verfijnen en te versterken. Deze verbeteringen zullen profiteren van extra integratie, iteratie en polijsttijd, waardoor het team bij de lancering de hoogst mogelijke kwaliteit kan leveren. Deze bijgewerkte releaseperiode positioneert Lords of the Fallen II ook strategisch buiten een zeer competitieve vakantieperiode, waardoor de game de toegewijde aandacht krijgt die het verdient.

Het team blijft vol energie door de sterke reacties op onze recente onthullingen en is diep gefocust op het leveren van een opvallende duistere fantasy-actie-RPG en een waardige opvolger van de Lords of the Fallen-franchise. We zijn dankbaar voor de voortdurende passie, feedback en steun van onze community, en we kijken ernaar uit om de komende maanden meer updates te delen.‘ (vertaald met Google Translate)

Lords of the Fallen

Lords of the Fallen II wordt ontwikkeld door CI Games en is het vervolg op de Soulslike-titel Lords of the Fallen uit 2023. Strijd tegen de duisternis in een episch avontuur door een verscheurd koninkrijk. Een millennium na de Grote Scheuring heeft de Schaduwduisternis bijna alles verzwolgen. Eén koninkrijk is overgebleven – een heilig land gehuld in een oeroude kracht. Maar terwijl het licht vervaagt, rijst de duisternis op en nadert de Eeuwige Nacht. Een held moet opstaan, opdat een God ten val komt.