SEGA onthult drie nieuwe personages voor Sonic Racing: CrossWorlds – update 1.4.1 is uit

Begin deze maand leerden we nog over de nieuwe samenwerkingen die we in het tweede jaar van Sonic Racing: Crossworlds mogen verwachten. Deze titel gaat dan wel zijn tweede jaar in, maar Sonic zelf viert deze week zijn 35e verjaardag. Als verjaardagscadeau onthult SEGA welke drie nieuwe personages we de komende maanden als nieuwe bestuurders mogen verwelkomen. De nieuwe snelheidsduivels volgen op Red uit Angry Birds, Captain Majima en Arle van Puyo Puyo die in april en mei verschenen. Later vandaag komt het eerste nieuwe personage al beschikbaar met update 1.4.1.

Dat is de klassieke Sonic uit Sonic the Hedgehog met zijn eigen voertuig Mach Cyclone. Daarna volgen in augustus nog Axel uit de Crazy Taxi-serie en Amigo van de Samba de Amgio-serie in september 2026. De precieze releasedatums volgen op een later moment. Alle drie de personages zullen weer als gratis DLC te downloaden zijn. En zoals we gewend zijn ontvangt elk personage ook zijn eigen voertuig.

Naast een nieuw personage voegt SEGA met update 1.4.1 vandaag ook negen nieuwe nummers toe aan de in-game jukebox. Het gaat om muziek uit Sonic Mania en Sonic Superstars. Maar dat is niet alles. Ook komen er nieuwe gadgets, samenwerkingsstickers en balans aanpassingen beschikbaar. Net als uiteraard ook weer een lijst aan bug fixes die de spelerservaring beogen te verbeteren. De volledige patch notes vind je hier. De bijbehorende aankondigingstrailer van de nieuwe bestuurders kun je hieronder bekijken. Mocht je het totale overzicht van (aankomende) bestuurders eens willen bestuderen, check dan de officiële SEGA-website.

Veel raceplezier!