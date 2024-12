Mario & Luigi: Brothership had eigenlijk Mario & Luigi: Wonder moeten heten

In een recent interview met de Japanse website Nintendo Dream werd meer onthuld over het ontwikkelingsproces van Mario & Luigi: Brothership. Het interview werd gehouden met meerdere medewerkers van Acquire waaronder co-producer Akira Otani. Otani onthulde in het interview dat het team oorspronkelijk de naam Mario & Luigi: Wonder wilde gebruiken totdat Nintendo onthulde dat zij Wonder gingen gebruiken als de subtitel voor de volgende 2D Mario-game.

“In het begin wilde ik Wonder toevoegen. Zoals: “Mario & Luigi RPG Wonder”. Maar toen we bezig waren kwam Super Mario Bros. Wonder eerst uit, waardoor we de naam niet konden gebruiken”.

Het is een wonder dat Acquire hetzelfde idee had voor een subtitel voor hun game als Nintendo. Het is dan ook maar goed dat ze met Brothership, een veel passendere titel hebben bedacht voor hun game. Heb jij Mario & Luigi: Brothership al gespeeld? Of ben jij van plan dit het komende jaar nog te doen? Laat het weten in de reacties!