[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 23

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Final Fantasy VII: Rebirth [Nintendo Switch 2]

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99 – 3 juni

Final Fantasy VII: Rebirth gaat direct verder waar Remake ophield. Nadat Cloud en zijn vrienden zijn ontsnapt uit de dystopische stad Midgar reizen ze verder over de planeet. De game is daarbij groter dan ooit: Draaf op een chocobo over de grasvlakten en verken weidse omgevingen. Het is het begin van hun reis over de planeet, een reis die in de sterren stond geschreven. Daarnaast leer je langzaam maar zeker meer over de hoofdrolspelers van deze game: zo begint de game met een jongere Cloud die samen met Sephiroth op pad gaat in zijn tijd als SOLDIER.

En later leren we meer over SOLDIER eerste klasse Zack Fair. Getekend door de strijd sleept hij zijn toegetakelde lichaam voort, terwijl hij zorg draagt voor zijn goede vriend Cloud, die lijdt aan mako-vergiftiging. Al deze verhalen zijn op vreemde manieren met elkaar verbonden, en alhoewel het lijkt op de originele Final Fantasy 7, zijn toch een heleboel dingen anders dan je verwacht…

River City Saga: Journey to the West

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 – 4 juni

River City Saga: Journey to the West is een roguelike action game en het nieuwste deel in de River City Saga RPG series. Speel als de legendarische personages uit Journey to the West waarbij ze allemaal Tianzhu proberen te bereiken. Je begint met de speed-focused Sun Wukong, maar terwijl je speelt unlock je meer personages en mogelijkheden om te spelen. Zhu Bajie, Sha Wujing, Tang Sanzang… met meer dan 80 geheime skills kun je ze bouwen zoals je wilt en gebruiken om de vele vijanden van je scherm te vegen. En in typische River City Saga stijl hebben ze altijd wel hilarisch te zeggen!

Isekai Villain [S1 & S2]

Prijs in de Nintendo eShop S1: €19,99 | S2: €20,99 – 4 juni

Een gewone jongen wordt herboren in zijn favoriete manga, maar als een bijrol-schurk die moet sterven. Om te overleven moet hij een echte schurk worden, bondgenoten verzamelen, helden trotseren en zijn eigen lot smeden in deze dark fantasy isekai JRPG. Beleef een verhaal vol overleving, verraad en ambitie in pixel art. Vecht strategische turn-based gevechten met klassieke en moderne systemen. Gebruik zwaktes, activeer kettingaanvallen en krachtige break-aanvallen. Verdien beruchtheid en ontgrendel skills via een skill tree. Verken dungeons en bouw je eigen kwaadaardige basis.

Wat verder verschijnt in de week van 1 tot en met 7 juni

1 juni – Liquor Store Simulator

2 juni – Tale of Dark Lands

2 juni – Counter Call: Half Escape Shooter

3 juni – eFootball Kick-Off!

3 juni – Scarlet wolf

3 juni – Springbot: The Last Spark

4 juni – Police Simulator: Patrol Officers

4 juni – Police Simulator: Patrol Officers – Complete Edition

4 juni – Police Simulator: Patrol Officers – Gold Edition

4 juni – Crystalase

4 juni – Criminal Profile: Who's the Culprit?

4 juni – Sora: Song of the Stones

4 juni – Crayon Magic World

4 juni – EGGCONSOLE 'Marchen Veil II' PC-9901

4 juni – Rolling Wheels

4 juni – Korean Drone Flying Tour 'Anmyeon-eup'

4 juni – Hidden Objects in Everyday Life Mystery

4 juni – Fish In

4 juni – Even Native Japanese Struggle 'Japanese Kanji Fill-in Quiz'

4 juni – Golem Lights

4 juni – Animal Puzzles

4 juni – The Vanishing Train

4 juni – Mosaic Quiz Fastest Fingers Battle

4 juni – Brain Training! Order Quiz

4 juni – Slot & Learn KATAKANA

4 juni – Lord of the Click 4

4 juni – Lord of the Click 5

Lord of the Click 5 5 juni – Rugby League 26

5 juni – Moto Rush GT – Pro Edition

5 juni – S.N.I.P.E.R. Hunter Scope – add-on Edition

5 juni – Bowling Fever – Ultra Edition

5 juni – Spy Guy Memory – Vacation Edition

5 juni – Motorbikes Pro 2025 – Prime Edition

5 juni – Snooker Fever – Upgrade Edition

5 juni – Formula Racing Pro 2026 – Elite Edition

5 juni – Football Legends 2025 – Complete Edition

5 juni – Steamboat Incident

5 juni – The Fallen Kingdom

5 juni – Asphalt Racing Bundle

5 juni – Who Tells Yous Story – Fantasy Bundle

5 juni – Seals from the Frosty Bay

5 juni – D.U.M.B.E.R Ducks

D.U.M.B.E.R Ducks 6 juni – Viking Farm

