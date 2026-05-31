[Review] Pictonico! – WarioWare zonder Wario

Intelligent Systems is de afgelopen tijd vooral bekend vanwege hun werk aan WarioWare en Fire Emblem. Hoewel er dit jaar een gloednieuwe Fire Emblem moet uitkomen, hebben ze ook gewerkt aan de nieuwe mobiele game van Nintendo. Pictonico! is nu beschikbaar en wij hebben de game een testdraai gegeven. Het is eigenlijk precies wat je van WarioWare zou verwachten, maar zonder Wario.

Pictonico! is free-to-start, maar eerlijk gezegd is dat free-to-start onzin hier. Je kunt een demo spelen van een paar minigames, maar verder helemaal niets. Je zult dus echt de pakketten met minigames moeten aanschaffen. Dit kan door middel van twee volumes. Vol. 1 kost € 7,99 en Vol. 2 kost € 5,99. Vol. 1 heeft 50 minigames en Vol. 2 heeft er 30. Voor deze review heb ik van Nintendo toegang gekregen tot beide volumes op Android.

De speelopties zijn niet heel divers, maar houden het wel langer leuk

Voor zowel Vol. 1 als Vol. 2 heb je verschillende opties om te spelen. Zo heb je stages, 20 voor de eerste en 12 voor de tweede. In deze stages ga je met drie levens langs tien minigames in een snel tempo. Hoe meer je er goed hebt afgerond des te meer munten je krijgt (hierover later meer). Wanneer je bepaalde stages hebt afgerond krijg je een sleutel waarmee één van de andere opties vrijgespeeld wordt.

Zo heb je Snap & Play, een modus waarbij je 5 games achter elkaar speelt met foto’s die je op dat moment maakt. Hier kun je tussen de 1 en 10 foto’s voor maken. Dan heb je Score Attack waar je doel is om een flinke reeks minigames te spelen met vier levens. Of wanneer je de moeilijkste optie kiest met maar één leven. Tot slot met oneindige levens Random 10. Hier kun je op verschillende snelheden 10 minigames spelen, maar heb je geen levens. Natuurlijk kun je de games ook individueel spelen.

Wanneer je beide pakketten hebt, heb je ook nog een mix optie waarin je Snap & Play, Score Attack en Random 10 kunt spelen. Hierbij worden de games van de pakketten door elkaar gegooid. Al deze opties houden de game net wat langer leuk om te spelen.

Diverse games, maar minder binding

Want hoewel ik 80 verschillende minigames had en ze op zich goed in elkaar zitten, mist het toch wat langdurige aantrekkingskracht. Waar WarioWare ondertussen een hele cast van herkenbare en geliefde personages ontbreekt dat hier volledig. Je hebt een slaapmasker als een soort host, maar dat is het wel. Je krijgt dus niet echt een binding met het spel. De games zijn echter precies wat je kunt verwachten als je dit spel als een soort WarioWare ziet.

Een snelle opvolging van rare kleine minigames die bestaan uit kleine opdrachten. Het plukken van een bloem, een baby door een obstakelparcours leiden zijn maar een paar van de voorbeelden. De grootste gimmick? Het gebruikt jouw foto’s en een aantal stock afbeeldingen hiervoor. Hiervoor gebruikt het wel voornamelijk jouw gezicht, maar voor sommige minigames kunnen andere foto’s gebruikt worden. Hoe dan ook, kun je een specifieke map uit je galerij kiezen die gebruikt moet worden (in elk geval hoe het op Android werkt), mijn tip hier is om een map al aan te maken met foto’s dat maakt het een stuk makkelijker. Geen zorgen, de foto’s worden niet naar Nintendo gestuurd, alles blijft binnen de app.

Het leuke hieraan is dat de game door het gebruik van foto’s je persoonlijke ervaring toch steeds wat anders kan zijn. Maar juist zo’n feature was denk ik meer tot zijn recht gekomen als het een multiplayer spel was. Als je een game als dit met een leuke vriendengroep hebt zo het perfect zijn. Het is eigenlijk iets wat een game als Everybody 1-2-Switch! een stuk beter had kunnen maken.

Beperkte replayability

Door deze punten is de replayability ook een stuk minder, er is weinig reden om het spel te blijven spelen. Er zijn geen leaderboards of competitieve speelstanden. Zelfs als je je telefoon door zou geven is het in essentie voor één speler steeds. Je mist het plezier van met vrienden spelen zoals bij WarioWare. De enige reden om het te blijven spelen is de munten die je verdient. Deze munten kun je namelijk gebruiken voor een soort Fortune Cards. Deze kun je verzamelen voor een achievement in Google Play Achievements. Het is gewoon net niet genoeg om terug te blijven keren.

Gek, leuk, maar had iets meer vlees op de botten mogen hebben

Pictonico! heeft een uitstekende basis die het idee van WarioWare goed naar mobile brengt. Echter, voor de complete ervaring moet je 14 euro betalen en voor de hoeveelheid spelplezier die ik hier op lange termijn uit zie komen is dat aan de prijzige kant. Als er een modus was geweest die het leuk maakt om je telefoon door te geven om tegen elkaar het op te nemen, was het al beter geweest. Als je echt fan bent van WarioWare-spellen is het echter een leuke kleine game. Het is beter dan ik verwachtte bij de aankondiging, maar er had zeker meer uitgehaald kunnen worden.