[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 41

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Camp Sunshine

Prijs in de Nintendo eShop: €6,33 – 9 oktober 2024

Camp Sunshine is een 16-bit camp horror slasher-game die oorspronkelijk in 2016 op de Switch verscheen. Na al die jaren vonden de twee ontwikkelaars het nu tijd om deze indie op de Switch te laten verschijnen, en ze kunnen niet wachten om iedereen aan deze horror game te introduceren. In de game stap je in de schoenen van Jez, een kind dat naar zomerkamp gaat. Dit zou een leuke en onvergetelijke ervaring moeten worden, maar dingen pakken al snel anders uit. Wanneer Jez ’s nachts wakker wordt, ontdekt hij verschrikkelijke dingen: bloedvlekken overal en een bloeddorstige moordenaar die iedereen afslacht. Het is aan jou om deze nachtmerrie te overleven, waar in elke schaduw gevaar schuilt en ontsnapping een verre droom is. Er is maar één manier om te overleven: ontrafel het vreemde mysterie achter de Summer Camp Slasher. Wat is er allemaal in dit kamp gebeurd?

RPG Maker WITH

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99 – 11 oktober 2024

Ooit zelf een RPG willen maken? In RPG MAKER WITH kan dat, en dan ook nog eens samen met je vrienden! Je kunt zelf je map maken, de moeilijkheidsgraad van je vijanden bepalen en NPC’s plaatsen. Dit gaat eenvoudig dankzij de verschillende kant-en-klare assets en de gebruiksvriendelijke interface en bediening. Wil je liever iets helemaal zelf maken? Dat kan ook! Je kunt je eigen custom assets creëren. Heb je geen inspiratie? Dan kun je de online-modus uitproberen. Hier kun je je creaties online delen, zelfs als ze nog niet af zijn. Ook kun je je custom assets online posten en de creaties en assets van anderen spelen/uitproberen.

Europa

Prijs in de Nintendo eShop: €14,99 – 11 oktober 2024

Europa is een vredig actie-platformspel, dat zich afspeelt in een adembenemende wereld. In het paradijs is trouwens genoeg te verkennen. Al lopend, klimmend en vliegend zul je onder andere namelijk meren, graslanden en bergen tegenkomen. Daarbij is het mogelijk om in de lucht momentum op te bouwen en kun je tijdens jouw reis verschillende puzzels oplossen. Dus ga op avontuur, los mysteries op in de ruïnes van een vervallen utopië en ontdek het verhaal van de laatste levende mens.

Wat verder verschijnt in de week van 7 tot en met 13 oktober:

7 oktober – Kill The Crows

7 oktober – Necro Story

8 oktober – Massi

9 oktober – Rogue Sentry

9 oktober – Camp Sunshine

9 oktober – Andromeda Survivors

9 oktober – Mimi the Cat: New Friends

9 oktober – Hidden in my Paradise

10 oktober – Ufo Robot Grendizer: The Feast of the Wolves – Deluxe Edition

10 oktober – Ufo Robot Grendizer: The Feast of the Wolves

10 oktober – Ghost in the Pool

10 oktober – Sky Oceans: Wings for Hire

10 oktober – The Sekimeiya: Spun Glass

10 oktober – El Panadero -The Baker-

10 oktober – Stable Stories – Forest and Meadow Ride

10 oktober – Crazy Traffic: City Parking Simulator

10 oktober – GhostlyRyokan

10 oktober – Bloodless

10 oktober – Dagon: Complete Edition

10 oktober – Miss Rosen’s Wowtastic! Marching Band

10 oktober – Cats & Seek: Osaka

10 oktober – EGGConsole ‘Tempo Del Sol: Asteka II’ PC-8801

10 oktober – Big City Driver: Truck Parking Simulator

10 oktober – Bandit Buster

10 oktober – Crasho Cars

10 oktober – Video Game Store Supermarket Simulator

11 oktober – Transformers – Galatic Trials

11 oktober – RPG Maker With : Monster Starter Edition

11 oktober – RPG Maker With: Characters Starter Edition

11 oktober – RPG Maker With: Extra Effects Starter Edition

11 oktober – RPG Maker With: Ultimate Starter Edition

11 oktober – Nick JR. Party Adventure

11 oktober – Mt Big Sister Remastered

11 oktober – Son of a gun

11 oktober – Wizard Owl: Magic Delivery

11 oktober – Cats in Boxes

11 oktober – Casual Sport Series: Hockey

12 oktober – The Escapee

12 oktober – Gym Business Fitness Empire Simulator

Niets gevonden? Bekijk hier de Release Radars van afgelopen weken.