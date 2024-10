NAIRI: Rising Tide heeft een releasedatum

Zes jaar geleden startte HomeBearStudio een Kickstarter-project om hun game NAIRI: Tower of Shirin te financieren. En na een succesvolle lancering, werd ook het tweede hoofdstuk van dit handgetekende puzzelavontuur aangekondigd. Het was even wachten sindsdien, maar uit een recente toevoeging aan de Nintendo eShop kunnen we afleiden wanneer deze game zal verschijnen. NAIRI: Rising Tide zal namelijk vanaf 16 oktober in de eShop beschikbaar zijn!

In dit avontuur volg je Nairi, een meisje dat van haar familie gescheiden is geraakt, en Rex, een rat die het criminele circuit heeft ingeruild voor het leven van een geleerde. In de corrupte oasestad Shirin proberen ze Nari’s familie terug te vinden, maar een duistere profetie dreigt roet in het eten te gooien. Gebruik je gezonde verstand om verder te komen in dit puzzelavontuur terwijl je geniet van een handgetekende wereld vol persoonlijkheid. Nieuwsgierig? Steam-gebruikers kunnen met de NAIRI: Rising Tide – Prologue alvast een voorproefje krijgen!