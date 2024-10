Speel deze maand nog comedy horror Killing Time: Resurrected

Dat niet elke horrorgame alleen maar eng hoeft te zijn, bewijst Killing Time: Resurrected wel. Afgelopen juni werd de game aangekondigd door Nightdive Studios en Ziggurat Interactive, en nu is tevens bekendgemaakt dat er ook een Switch-release komt. De comedy horrorgame komt voor alle platformen uit op 17 oktober. Netjes op tijd voor Halloween dus!

Killing Time: Resurrected is een remaster van de originele titel uit de jaren 90. De game is een first-person shooter die duidelijk elementen uit de bekende Doom-reeks bevat, maar dan met een spookachtigere setting. Het gaat echter wel om iets meer dan alleen wezens aan gort schieten. Terwijl je het door spoken geteisterde landhuis verkent, kom je verschillende geestverschijningen tegen die je aanwijzingen geven over wat er met ze is gebeurd. In de onderstaande trailer kun je alvast een eerste indruk krijgen van de gameplay.

Een titel uit de jaren 90 vraagt anno 2024 natuurlijk wel om wat upgrades. Zo zijn de graphics van zowel de gameplay als de cutscenes onder handen genomen: de retrolook blijft behouden, maar is wel naar de 21e eeuw gehaald. Als je wilt, want je kunt ook gewoon voor de originele look kiezen. Ook zijn er diverse modifiers toegevoegd om de gameplay wat meer te variëren. Oh, en laadtijden? Die zijn er vrijwel niet meer. Tijdens de game word je vergezeld door de originele muziek, die zorgt voor een spookachtige sfeer. Precies zoals het hoort!

Killing Time: Resurrected werd oorspronkelijk uitgebracht in 1995 en was toen alleen te spelen op de 3DO. Later kwam de titel ook naar Windows en Mac, maar sindsdien is er geen officiële release meer geweest. Tot nu.