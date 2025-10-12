[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 42

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Just Dance 2026 Edition

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99 – 14 oktober

Die voetjes kunnen weer van de vloer! In Just Dance 2026 Edition dans je net zoals voorgaande jaren op de allerleukste nummers van dit moment. Net zoals voorheen volg je de bewegingen op het scherm, waarbij jouw Joy-Con of smartphone je bewegingen controleert. In dit nieuwste deel kun je lekker jouw hele lichaam bewegen op onder andere APT. van ROSÉ en Bruno Mars, All Star van Smash Mouth en Houdini van Dua Lipa. Nieuw dit jaar is het speltype Party, waarin je samen als team kun swingen. Naast de normale versie is er een Ultimate en een Deluxe editie, waarbij je een aantal maanden Just Dance* ontvangt, waardoor je nog veel meer nummers zult kunnen kiezen.

Pokémon Legends: Z-A [S1 & S2]

Prijs in de Nintendo eShop: Switch €59,99 | Switch 2 €69,99 – 16 oktober

Klaar voor een gloednieuw Pokémon avontuur? Vanaf donderdag kunnen we aan de slag met Pokémon Legends Z-A, een titel die inspirate lijkt weg te halen bij zogenoemde Battle Royal games. Deze titel zal zich afspelen in Lumiose City, een stad vol avonturen. Overdag en in de avond zijn er verschillende activiteiten om te doen. Overdag kan je naar hartelust Pokémon in het wild zoeken en vangen. Terwijl in de avond de Z-A Royale op de planning staat, waarvoor je door battles je reputatie moet zien op te krikken. Lees vooral onze preview mocht je dat nog niet gedaan hebben! Of bekijk hier anders de overview trailer van maar liefst zes minuten!

Lumo 2

Prijs in de Nintendo eShop: €22,99 – 17 oktober

In 2017 verscheen Lumo, een isometrisch avontuur waarbij je verschillende perspectieven moest gebruiken om puzzels op te lossen. Lumo 2 gaat daar lekker op verder door je in een gloednieuw avontuur vol verschuivende dimensies te storten. Dus pak je hoed, steek je staf aan en spring in een wereld vol veranderende landschappen en onderling verbonden kamers, waarvan elk een zorgvuldig ontworpen puzzeldoos is met zijn eigen gevaren om te ontwijken, precisie platformactie en geheimen om te ontdekken. Verken en experimenteer om de uitdagingen te overwinnen, ga op jacht naar schatten en spring door de vreemdste portalen.

Wat verder verschijnt in de week van 13 tot en met 19 oktober

13 oktober – Spindle

14 oktober – Hopper en de Schat van Stekelbaard

15 oktober – Penguin Panic

15 oktober – BALL x PIT

15 oktober – Infernitos: Fiery Dishes

15 oktober – KotenoK

16 oktober – Infinos

16 oktober – Infinos II

16 oktober – Captain Bones

16 oktober – The Wild Age

16 oktober – Puzzle Wars

16 oktober – GHOST TRAVELER: Adventures in Edo

16 oktober – Charming Hearts

16 oktober – Randomax

16 oktober – Time Treker

16 oktober – Bumblebee Spooky Nights

16 oktober – The Cabin Factory

16 oktober – Korean Drone Flying Tour ‘Deulkkoch Arboretum’

16 oktober – Deathless. The Hero Quest

16 oktober – Snack Quack

16 oktober – Super Yellow Ballman

16 oktober – Scoop it! Crane Game

16 oktober – Catgod Ranch

16 oktober – Neoteria

16 oktober – EGGCONSOLE ‘Revival Xanadu II’ PC-9801

17 oktober – The Elf on a Shelf Christmas Heroes

17 oktober – Blaster Force 3000

17 oktober – Web Fishing – Relax and Fish

17 oktober – Obby Kingdom

18 oktober – Treasure Drop

Niets gevonden? Bekijk hier de Release Radars van afgelopen weken.