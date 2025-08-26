[Preview] Pokémon Legends Z-A heeft flinke potentie

Tijdens gamescom vorige week hebben wij uitgebreid Pokémon Legends Z-A kunnen spelen. We kregen de kans om beide demo onderdelen te spelen. De eerste was om te ervaren hoe Z-A Battle Royale in zijn werk gaat en de tweede was een gevecht met een Rogue Mega Evolution. De demo draaide op een Switch 2. We hebben dus nog geen idee hoe goed die draait op de Switch 1. Wel liet Pokémon ons weten dat ze extra moeite hebben gestopt in de Switch 1-versie.

Tijdens de demo hebben we dus niet echt de stad kunnen verkennen en daardoor ook niet echt iets van het verhaal meegekregen. Ook konden we dus niets ervaren of er side quests waren. Op deze punten blijft het dus nog onduidelijk hoe de game zal zijn.

Z-A Royale werkt qua mechanics erg fijn

De eerste demo die wij speelden was de Z-A Battle Royale, of naja een soort tutorial er van. Na een korte introductie en een klein stukje om vrij rond te lopen (zoals het hotel van AZ), werd je gedwongen de Battle Zone in te gaan. Met meerdere Pokémon op zak moest je door de Battle Zone heen vechten en meerdere trainers verslaan. Op deze manier werden de nieuwe battle mechanics uitgebreid tentoon gesteld. Iets wat ik zeer kon waarderen, aangezien de gameplay er totaal door op zijn kop van gaat staan.

Het is echt een flinke verandering voor spelers, zelfs vergeleken met Legends Arceus waar goed plannen je meerdere aanvallen gaf achter elkaar. Hoewel ik al jaren een dynamischer gevechtssysteem wilde, voelde het als iets gevaarlijks aan voor Pokémon. Een slechte implementatie kon de balans gemakkelijk verpesten. Gelukkig bleek het van de demo zo goed als perfect te werken. Door het gebrek aan PP per aanval en de toevoeging van een cooldown. Doordat aanvallen een bepaalde range hebben zul je ook rekening moeten houden met je Pokémon die in positie moet komen. Timing van een aanval verschilt dus constant.

Ook kun je gemakkelijk tijdens een gevecht van Pokémon wisselen. Zo werd ik aangevallen door een flying type en hoewel mijn actieve Pokémon een Chikorita is was ik binnen een paar seconden gewisseld. Waarschijnlijk als je beter gewend bent aan de besturing nog sneller. Natuurlijk geeft de game je een kleine penalty bij het wisselen, maar tactisch wisselen is nog nooit zo snel en nuttig geweest. Zeker met de perfecte timing.

Rogue Mega Evolution gevechten zijn episch, maar lang

Mocht je Legends Arceus hebben gespeeld dan zullen de gevechten met de Rogue Mega Evolution Pokémon je wel bekend voorkomen. De gevechten zijn lang, maar zijn episch en je moet goed op je eigen personage en je Pokémon letten. Normale aanvallen doen bijvoorbeeld weinig schade en de Rogue Pokémon valt jou als personage aan. Dat is ergens wel fijn, want op die manier kan jouw Pokémon ongestoord aanvallen. Nu krijgt die soms alsnog wel wat schade door brede aanvallen, maar het is een grotere uitdaging om zelf veilig te blijven.

Om echt schade toe te brengen moet je de Rogue Pokémon aanvallen voor Mega Energy. Deze wordt gedropt door de Rogue Pokémon en door genoeg op te rapen kun je zelf je Pokémon mega-evolueren. Voor de demo hadden we toegang to Mega Lucario. Iedere Mega Evolution duurt een bepaalde tijd, maar die kun je wat verlengen door tijdens de periode meer energie op te pakken.

Ik vond wel dat deze battle een beetje langdradig. Zelfs met het dynamische spelen van energy oprapen, de vijand ontwijken en aanvallen duurde het misschien net wat aan de lange kant. Ook vraag ik me af hoe ze de finale van Arceus willen overtreffen als dit soort gevechten vaker al in de game zitten.

Vloeiend en scherp

Hoewel de game grafisch niet al te veel details heeft, valt het op hoe scherp de game er uit ziet en ook hoe soepel die loopt. Sinds de 3DS spellen heb ik Pokémon nog niet zo soepel zien lopen als Z-A en dat geeft mij eerlijk gezegd wel hoop voor de volledige game. Als ze de game ook stabiel krijgen op de Switch 1 wordt het al snel één van de beste games voor Pokémon in een lange tijd. Zeker als je bedenkt dat dit een onafgemaakte versie is van de game heb ik goede hoop.

Niet genoeg gezien voor een echt oordeel

Hoewel we nog maar een enorm beperkte demo hebben gezien, zijn één paar van mijn grootste angsten wel redelijk weggenomen. De game ziet er scherm en vloeiend uit op de Switch 2. Daarnaast voelde de nieuwe battle mechanics vloeiend aan en hoop ik eigenlijk dat we dit vaker terug gaan zien. Op deze manier is de game veel dynamischer. Ook heb ik nog wel wat reserveringen. Zo vraag ik me af hoe lang een enkele stad leuk blijft en of de Switch 1-versie goed zal werken. Toch ben ik positiever verrast dan gedacht en ik hoop dat de potentie verder ook te zien is in het spel.