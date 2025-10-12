[Gerucht] Nintendo is gehackt door Crimson Collective

Hackinggroep Crimson Collective claimt Nintendo gehackt te hebben. Deze organisatie was eerder verantwoordelijk voor de hack op Red Hat. Hackmanac rapporteerde het nieuws over Nintendo onlangs op X. De Japanse gamegigant zelf heeft nog niet op dit gerucht gereageerd.

Crimson Collective deelde een screenshot met een lijst interne Nintendo-mappen, gericht op verschillende ontwikkelingsprojecten. Concrete informatie dan dit is op dit moment niet bekend. Als deze claim echter blijkt te kloppen, zou het om een grote data breach kunnen gaan. Zolang Nintendo niets bevestigt of ontkent, blijft het echter onzeker of dit echte mappen zijn, of dat iemand dit zelf in elkaar heeft geflanst.

Nintendo zou zeker niet het eerste gamebedrijf zijn dat slachtoffer is van een dergelijke cyberaanval. Zo gebeurde het eerder ook al bij Rockstar Games en GameFreak. Nintendo staat echter bekend om hoe goed ze hun interne projecten geheimhouden. Voor nu is het afwachten op officieel bericht van het bedrijf, of tot er geleakte materialen online beginnen te verschijnen (of niet).