Absolum krijgt launchtrailer en is NU te spelen

Rogue-em-up Absolum is sinds afgelopen donderdag te spelen op Nintendo Switch, pc en andere consoles. En ter ere van de release van deze game hebben Dotemu en Guardcrush een launchtrailer uitgebracht. Deze bekijk je aan het eind van dit artikel.

Roguelites en roguelikes zijn op dit moment razend populair, en regelmatig worden ze met andere genres gecombineerd. Denk aan Balatro, Against The Storm en Returnal. Absolum combineert het genre echter met een beat-em-up. Hoe ziet dat er dan uit? Je speelt korte missies en speelt steeds meer personages, krachten en meer vrij, en krijgt steeds meer van het verhaal te weten naarmate je vaker doodgaat in de game. Je kunt de game in je eentje spelen, maar co-op wordt ook ondersteund. In de aankondigingstrailer eerder dit jaar kregen we al een eerste indruk van de artstyle en het verhaal. De onderstaande launchtrailer biedt ook wat gameplaybeelden.

Wat vind jij van de combinatie van genres die Absolum biedt? Laat het ons weten in de reacties!