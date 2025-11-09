[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 46

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Inazuma Eleven: Victory Road [S1 & S2]

Prijs in de Nintendo eShop S1: €69,99 | S2: €72,26 – 13 november

Het heeft even geduurd, maar Inazuma Eleven: Victory Road verschijnt nu toch echt eindelijk op de Switch en Switch 2. Deze sport RPG van Level 5 is de afgelopen jaren meerdere keren uitgesteld, maar nu zullen we eindelijk ons dream-team uit de Inazuma wereld kunnen samenstellen. De verhaalmodus van Inazuma Eleven: Victory Road draait om Unmei Sasanami die een wereld zonder voetbal nastreeft. Echter komt daar verandering in wanneer hij een ontmoeting heeft met Haru Endo en zijn nieuwe vrienden op Nagumohara Junior High. Samen gaan ze de voetbalclub nieuw leven in blazen. Het doel is om uiteindelijk de regerende kampioen Raimon Junior High te verslaan. Maar of dat gaat lukken?

Verder zijn er buiten eerder genoemde modus ook nog andere modi aanwezig. Zo betreden er in de Chronicle Mode meer dan 4500 atleten uit verschillende generaties betreden het veld. Het is dan ook de bedoeling deze voetbalsterren te verzamelen en te trainen. Op die manier creëer je namelijk jouw eigen unieke team vol met kampioenen om het op te nemen tegen diverse andere teams. Tevens is er nog een Victory Road Online Tournament aanwezig, waarin je strijdt om de eerste te worden in toernooien wat je online doet tegen talloze andere spelers.

Yakuza Kiwami & Yakuza Kiwami 2 [Switch 2]

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99 – 13 november

De Yakuza serie is inmiddels geen vreemdeling meer op de Nintendo Switch. Nadat vorig jaar Yakuza Kiwami al voor de Nintendo Switch verscheen, verscheen eerder dit jaar ook al Yakuza 0 Director’s Cut op de Switch 2, een fighting RPG die wij niets anders dan een dikke vet 9 konden geven. En nu is het dus tijd voor nog een onderdeel van deze uitgebreide franchise. Naast dat Yakuza Kiwami een Switch 2 versie krijgt (met verbeterde frame rate en grafisch vermogen) verschijnt ook Yakuza Kiwami 2 op de Switch 2.

In Yakuza Kiwami 2 neem je de rol aan van Kazuma Kiryu. Hij leeft momenteel samen met een jong meisje waar hij de verantwoordelijkheid over heeft, en samen met haar leeft hij een vredig leventje, zonder al te grote verassingen. Althans, dat dacht hij. Zijn leven is helaas nog steeds verbonden met de Tojo Clan, en wanneer de vijfde Chairman van de Tojo Clan wordt vermoord wordt hij terug gezogen in het leven dat hij verlaten had. Kiryu reist naar Sotenbori, Osaka, in de hoop een vredesovereenkomst te maken tussen de rivaliserende clans. Helaas wordt hij tegengewerkt door Ryuji Goda, beter bekend als de draak van Kansai, die perse een oorlog wil ontketenen.

Dragon Ball: Sparking! ZERO [S1 & S2]

Prijs in de Nintendo eShop: €69,99 – 14 november

Ben je nog bekend met de Budokai Tenkaichi serie van Dragon Ball? Dit waren een aantal 3D fighting games van Dragon Ball Z, welke uitkwamen voor de Playstation 2. De game stonden bekend om zijn grote hoeveelheden personages, waarmee je op verwoestende manieren het gevecht met elkaar kon omgaan. Dragon Ball: Sparkling! ZERO neemt dit concept over en tilt het naar ongekende nieuwe hoogtes. Zo zijn er meer dan 180 personages uit Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT en geselecteerde Dragon Ball-films, allemaal met hun eigen vaardigheden, transformaties en technieken. Deze gebruik je vervolgens om aan bloedstollende en razendsnelle 3D-gevechten deel te nemen, die trouw blijven aan de anime en videogameserie. Verwacht adembenemende beelden van halve planeten die worden verwoest, terwijl jij gevechtstechnieken als sprintaanvallen, en straalbotsingen gebruikt, f aanvallen die zo snel zijn dat je ze bijna niet ziet. Win gevechten in een origineel verhaal in de verhaal modus, of neem het tegen elkaar op in de multiplayer modussen, waar je, naast online, met maximaal 6 spelers op één console kan spelen.

Wat verder verschijnt in de week van 10 tot en met 16 november

10 november – Master Lemon: The Quest for Iceland

11 november – All Hands on Deck

11 november – Goodnight Universe

11 november – Windswept

12 november – Winter Burrow

12 november – Wildkeepers Rising

12 november – Sokomine

12 november – BombKitten

12 november – The Hollow Lighthouse

13 november – Mistonia’s Hope -The Lost Delight-

13 november – Atelier Ryza: Ever Darkness & The Secret Hideout DX

13 november – Atelier Ryza 2: Lost Legends & The Secret Fairy DX

13 november – Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & The Secret Key

13 november – Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack

13 november – I’ll be Brave , Tomorrow

13 november – Fida Puti Samurai

13 november – Gigasword

13 november – Hitman: ABsolution

13 november – Bibi Blocksberg: Big Broom Race 4

13 november – Catnigma

13 november – Hymer 2000

13 november – Cyclia Journey

13 november – Zumba World: The Lost Marble Squad

13 november – Horror Tale 3

13 november – Hidden Cats in Rio de Janeiro

13 november – Smack it! Punch Champion

13 november – Korean Drone Flying Tour ‘Woryeongsan’

13 november – Sector Force

13 november – Dream Animal

13 november – Climb Jump Obby Tower

13 november – EGGCONSOLE ‘Crystal Chaser: Overlord’s Orb of the Sky – Refined’ PC-8801

13 november – Sin Slayers: Reign of the 8th

13 november – Village Climb Obby

14 november – Clawpunk

14 november – VideoVerse

