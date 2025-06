[Review] Yakuza 0 Director’s Cut – smaakt naar meer

Vorig jaar verscheen de Yakuza franchise voor het eerst naar Nintendo-consoles met Yakuza Kiwami. Nu met de Switch 2 krijgen we ook Yakuza 0, een prequel voor de originele game. Dit 10 jaar nadat die oorspronkelijk uitkwam. Doordat het geen remake is, is het dus maar de vraag of het niet te verouderd is geworden. Gelukkig is deze game van de gestoorde franchise ondanks een paar puntjes nog steeds een geweldige ervaring.

Een prachtig vormgegeven, maar rare wereld

In Yakuza 0 volg je het verhaal van Kazuma Kiryu en Goro Majima tijdens hun beginnende jaren in de Yakuza. Dit op twee verschillende locaties; Osaka en Tokio rond het jaar 1988. Deze twee steden zijn sowieso twee van mijn favoriete Japanse steden, dus ik keek al uit naar ze in een spel te verkennen.

De wereld is dan ook één van de hoogtepunten van het spel. Hoewel het geen grote wereld is is het een prachtige neonwereld waar net als in het echte Japan overal wel wat te beleven valt. En wat er te beleven valt, past ook goed in het thema van de Yakuza. Hoewel je onderdeel bent van de onderwereld blijf je genieten van de simpelere dingen in het leven. Van karaoke en feesten tot gokken en barspellen.

Dit komt ook enorm terug in het verhaal. Hoewel de verhaallijn erg serieus en volwassen kan zijn, is het op momenten ook wel echt absurd. Zo moet je mensen helpen ontsnappen van ondergoed verkopers, Miracle Jackson helpen met zijn video door te vechten met zombies of het helpen kopen van een 18+ magazine voor een kind. Het is af en toe een absolute feverdream van contrast tussen missies en daardoor gaat de wereld in elk geval nooit vervelen. Het absurde kan er echter wel voor zorgen dat het niet voor iedereen is weggelegd.

Perfect voor nieuwkomers

Yakuza is al een langlopende franchise met personages die in vele games terugkomen, dus het kan misschien afschrikken om dit spel te halen. Gelukkig is dit spel perfect voor nieuwkomers. Niet alleen is de gameplay toegankelijk voor nieuwkomers, maar ook de verhaallijn is niet te lastig. Het is namelijk een origin story binnen de franchise en veel bekende personages worden hier netjes geïntroduceerd aan de speler. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je iets mist qua verhaallijn of verwijzingen.

Gevarieerde gameplay, maar soms toch wat herhalend

In Yakuza 0 heb je twee geweldige hoofdpersonages in Kiryu en Majima. Deze twee personages zijn diepgaand qua persoonlijkheid, maar toch ook oppervlakkig. Zo wil Kiryu alles doen om erkenning te krijgen en zichzelf, maar bovenal zijn familie, te verdedigen, maar doet hier soms wel domme dingen voor. Hoewel ze soms onnozel doen en bijna iets schattigs hebben op sommige momenten, zijn beide personages vooral erg cool.

Beide personages hebben bovendien drie vechtstijlen die je vrij kunt spelen. Iedere vechtstijl is uniek met verschil in kracht en snelheid. Wat opvallend is, is dat de gameflow erg soepel is. Wisselen van vechtstijl gaat met gemak en voelt natuurlijk aan. Het is een geweldige combat die door de skill trees diepgaand ook is. Wel voelt het uiteindelijk wel wat repetitief aan. Dit ondanks de attributen die je kunt gebruiken in je gevechten en de filmische takedowns.

De beste versie?

Dankzij de Director’s Cut kun je het verhaal van Yakuza 0 nu in 4K beleven op je tv, maar ook in handheld ziet het er dus goed uit. De game heeft nieuwe effecten, reflecties en betere schaduwen. Zelfs met de pop-in is het duidelijk de mooiste versie op dit moment. Daarnaast zijn er wat exclusieve extra’s zoals Engelstalige voice-overs (al raad ik voor de immersie sowieso aan om Japans te kiezen). Ook is het verhaal wat uitgebreid.

Tot slot is er nog een nieuwe modus, de Red Light Raid. Deze modus kun je coöp spelen en dat zowel lokaal als online of in je eentje. Hoewel online nog erg rustig is, is het een game mode die je gerust offline kunt spelen. De bedoeling er van is om in waves vijanden te verslaan om geld te verdienen. Dit kun je weer gebruiken voor extra personages en upgrades. Hoewel het geen grote toegevoegde waarde heeft, is het leuk, aangezien de personages uit verschillende games komen en je zo ook lekker er op los kunt slaan.

Al met al is de Director’s Cut dus wel echt de beste manier op Yakuza 0 te spelen. Het is namelijk de meest uitgebreide en mooiste versie van het spel wat beschikbaar is.