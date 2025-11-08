Biped 2 krijgt launchtrailer

Biped 2 is nu verkrijgbaar voor de Nintendo Switch en is het vervolg op de co-op puzzelgame Biped, welke in 2020 verscheen op de Nintendo Switch. Nu, 5 jaar later, is deel 2 verkrijgbaar en daar hoort natuurlijk ook een launchtrailer bij.

In Biped 2 kruipen jij en een vriend(in) opnieuw in de huid van Aku and Sila. Deze twee schattige robots zijn geüpgraded, want in dit spel kunnen ze vliegen en gebruik maken van een enterhaak. Uiteraard is dat niet het enige wat nieuw is aangezien spelers nieuwe gebieden mogen verkennen en zelfs hun eigen levels kunnen creëren! Gaat het jullie lukken om alle puzzels op te lossen en de beste avonturier ooit te worden?

Kijk jij er naar uit om met Biped 2 aan de slag te gaan? Laat het ons hieronder weten!



