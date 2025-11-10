Nintendo lanceert S2 ‘backwards compatibility’-website voor Switch games

Nintendo informeerde spelers regelmatig met een online lijst over de achterwaartse compatibiliteit van Switch games op de Switch 2. Daar kon je checken of een Switch-game op Nintendo’s nieuwste console gewoon te spelen is of dat het bepaalde problemen gaf. Inmiddels heeft Nintendo daar een heuse website voor gelanceerd. Door gewoon de naam van de Switch-game in te typen verschijnt er informatie over de compatibiliteit en zie je of de game ondersteund wordt ja of nee. Zowel digitale als fysieke games kunnen opgezocht worden.

Welke games ga jij opzoeken op deze nieuwe website?