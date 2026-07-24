Release Unbeatable (Switch 2) uitgesteld

Kort voor de geplande release van 27 juli laten de makers weten dat het helaas nog wat langer duurt voordat we Unbeatable op de Switch 2 mogen verwelkomen. Deze anime-geïnspireerde rhythm adventure game verscheen eind vorig jaar op Steam en werd in juni ook voor de S2 aangekondigd. Maar nu laten Playstack en D-Cell Games via social media weten nog niet tevreden te zijn met de prestaties van de Nintendo Switch 2-versie. Dit doet afbreuk aan de ervaring, waardoor ze nog wat langer aan de port willen werken. Een nieuwe releasedatum is niet bekendgemaakt, al zou het om slechts een kort uitstel gaan. Naast het bericht op X is er ook een korte YouTube-video gedeeld waarin D-Cell uitleg geeft. Je vindt de video onderaan.

In Unbeatable volg je het verhaal van Beat, een dame met roze haar die nogal veel aan haar hoofd heeft. Politie is overal en deze zijn boos op jouw voor wat voelt als een onduidelijke reden. Maar goed, het helpt vast niet dat je steeds maar vrienden wordt met mensen waar de politie ook boos op is, voor enigszins betere redenen. En het is niet alsof je echt wat slechts wilt, je wilt gewoon muziek spelen! Maar laat dat nou net verboden zijn. Hm. Dus, praat met mensen, help mensen, geef gigantische concerten en vecht met de politie. En ren dan weg voor diezelfde politie. Oh en iets met monsters, die komen er ook aan geloof ik. De gameplay van Unbeatable is daarnaast vrij simpel. In deze rhythm game hoef je namelijk maar twee knoppen in te drukken: Omhoog en naar beneden. Maar je moet het wel doen. En goed ook. Lastiger dan je denkt!