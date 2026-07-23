Dodo Duckie verschijnt later dit jaar op de Nintendo Switch (2)

Vanaf vandaag kunnen Xbox- en PC-gamers aan de slag met Dodo Duckie, een game van ontwikkelaar BornMonkey. Als je enkel in bezit bent van een Nintendo Switch of Switch 2, maar ook geïnteresseerd bent in dit puzzel-platformspel, dan hebben we goed nieuws voor je! Vandaag heeft de ontwikkelaar namelijk aangekondigd dat deze titel ook naar twee consoles van Nintendo gaat komen. Wanneer precies is nog even de vraag, al wordt er gewerkt aan een release voor later dit jaar.

In Dodo Duckie kruip je in de huid van Dodo, wiens kippenfamilie is ontvoerd door aliëns. Om je familie te redden, moet je door twee dimensies reizen – een 2D- en een 3D-variant. In deze game is het mogelijk om op elk gewenst moment van perspectief te veranderen, waardoor je verschillende geheimen kunt vinden. Dit is tevens ook meteen de manier waarop je puzzels oplost. Gaat het jou samen met je magische pet lukken om het de buitenaardse wezens te slim af te zijn?

Ben je benieuwd geworden naar Dodo Duckie? Neem dan een kijkje naar onderstaande trailer!