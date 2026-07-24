Releasedatum voor Switch 2-versie van Constance

Vorige maand werd duidelijk dat Metroidvania Constance zich ook een weg naar de Switch 2 schildert. Inmiddels weten we wanneer dat precies gebeurt, namelijk op 30 juli. Vanaf dan is de Switch 2-versie digitaal verkrijgbaar laten ontwikkelaar Blue Backpack en uitgever btf Games weten. De titel gaat net als de Switch-versie voor €19,99 verkrijgbaar zijn in de Nintendo eShop. Al geldt er tot en met 13 augustus een leuke korting waardoor je maar €15,99 betaalt. Wie de Switch-versie trouwens al heeft gekocht kan gratis upgraden naar de Switch 2-versie.

De Switch 2-versie van Constance biedt nieuwe en verbeterde audio, ingebouwde achievements, een 1440p Quality mode en een performance mode met maximaal 120 fps. Mocht je nog niet eerder van deze Metroidvania hebben gehoord dan praat ik je graag even bij. In de game speel je als Constance, een jonge kunstenaar die in een kleurrijke droomwereld terechtkomt. Deze wereld staat symbool voor haar innerlijke strijd met mentale problemen. Jouw doel is het ontsnappen uit deze tumultueuze droomwereld. Daarvoor moet je 4 magische tranen verzamelen: de Traan van Wederopstanding, de Traan van Relatie, de Traan van Reflectie en de Traan van Herinnering. Gewapend met een verfkwast ga je op zoek. Onderweg kom je de nodige tegenstanders, (eind)bazen en puzzels tegen. Ik vond het een waar en uitdagend kunstwerk, lees hier mijn volledige review.

Over de reeds aangekondigde DLC is er nog geen nieuws helaas. Hieronder vind je de releasdatumtrailer voor de Switch 2-release van Constance!