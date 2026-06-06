Net aangekondigde Attack On Titan 3 laat je het volledige verhaal naspelen

Een gloednieuwe Attack on Titan-game is vandaag aangekondigd. Koei Tecmo en Omega Force hebben zojuist aangekondigd een nieuw deel uiti te brengen in hun Attack on Titan action game franchise. Dit ging gepaard met de allereerste trailer voor de game, meer zal op 1 juli in een livestream onthuld worden.

Wel weten we al dat de game naar Switch 2, PS5, Xbox Series S|X en pc gebracht zal worden. Ook is er bekend gemaakt dat het spel het gehele verhaal van de serie zal bevatten. Van de start van de survey corps tot het veelbesproken slot. Zo kun je het opnemen tegen de Nine Titans en kun je meer leren over de bekende personages en lore van de wereld van Attack on Titan. Zo zal er namelijk gloednieuwe verhaalcontent ook in de game zitten.

Verder kun je er van uitgaan dat het gear battle systeem verbeterd is met verschillende upgrades en aanpassingen. Hoe precies, dat wordt waarschiijnlijk op 1 juli bekend gemaakt. Meer details over de livestream volgen later.