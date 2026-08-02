RPG Zenonia krijgt een remaster – ook voor Nintendo Switch

Wie kent Zenonia nog? Deze RPG, die alweer uit de jaren 00 dateert, staat op het punt een comeback te maken. Com2us laat weten aan een remaster voor Nintendo Switch te werken. Hoewel er nog geen releasedatum is, lijkt de game al wel in de playtesting-fase te zitten.

Zenonia is een oude RPG die destijds de toon zette voor mobile games. Voordat er uitpuilende app stores bestonden was deze game te spelen op onder andere Android- en iOS-apparaten, maar was ook beschikbaar via DSiWare. Nu keert Zenonia terug op moderne platforms. Keuzes staan in dit avontuur centraal. Dat begint al bij het personage dat je kiest, maar ook heeft de game een uitgebreid morality-systeem dat reageert op de keuzes die je gaandeweg maakt. En met diepgaande systemen kun je skills, uitrusting en meer combineren om een uniek personage én een uniek avontuur te creëren.

Op Steam kun je alvast een eerste gameplaytrailer bekijken.