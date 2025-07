Releasedatum en nieuwe trailer voor Everybody’s Golf: Hot Shots

Tijdens de Bandai Namco Zomer Showcase gisteravond kwam ook Everybody’s Golf: Hot Shots voorbij. De game werd in maart jl. aangekondigd voor o.a. de Nintendo Switch. Maar inmiddels is er ook een concrete releasedatum, namelijk 5 september 2025. Bij de onthulling van een releasedatum hoort natuurlijk ook een nieuwe trailer. Onderaan dit bericht vind je zowel de releasedatumtrailer als een overview trailer.

In deze iconische golfgame kunne spelers opnieuw de golfbaan betreden met een diverse cast van unieke personages, elk met hun eigen speelstijl. De game combineert realistische golfmechanics met arcade-actie, waardoor zowel beginners als ervaren spelers zich kunnen uitleven. Daarnaast bevat het nieuwe toernooien, evenals een uitgebreide multiplayer-modus waarin je het wereldwijd kunt opnemen tegen andere spelers. Naast het perfectioneren van je slagen en het kiezen van de juiste clubs, kunnen spelers hun personages nu verder aanpassen met verschillende outfits en accessoires. Het dynamische weersysteem en de gevarieerde banen zorgen voor extra uitdaging en afwisseling tijdens elke wedstrijd. De game is al digitaal te pre-orderen in de Nintendo eShop. Wanneer je dat doet dan gaat PAC-MAN al vroeg als speelbaar personage beschikbaar voor je zijn. Meer informatie vind je op de website van de game.

Kijk jij ernaar uit om een balletje te slaan? Laat het ons weten in de reacties!