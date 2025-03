Releasedatum Into the Restless Ruins bekend

Into the Restless Ruins is een roguelike deckbuiler die afgelopen februari is aangekondigd. Naast dat de game naar Steam komt werd al snel bekend dat de game ook naar consoles komt. Helaas was op moment van aankondiging nog niet bekend wanneer de game zou uitkomen, maar daar is nu verandering in gekomen. Uitgever Wales Interactive en ontwikkelaar Ant Workshop hebben namelijk bekend gemaakt dat de game op 15 mei naar zowel steam als consoles komt, waaronder de Nintendo Switch. Iedereen die verder benieuwd is naar deze titel kan hieronder een trailer bekijken.

Into the Restless Ruins is een roguelike dekbuilder met auto-battles waarin de spelers verantwoordelijk zijn voor de lay-out van de kerkers die je doorzoekt. De game is gebaseerd op schotse folklore, waarin het verhaal verteld over een schotse legende van the Harvest Maiden. Iedereen wiens wensen niet een normale, aardse oplossing hebben kunnen bij haar terecht, en in ruil voor hard werk zal the Harvest Maiden hun wens vervullen.

Na jaren valse geruchten te hebben gevolgd vind je nu eindelijk de ingang van een ruïne, waar de Maiden plotseling voor je verschijnt… gebruik kaarten om de kerkers te bouwen, en laat je personage erdoor heen vechten in de hoop zoveel mogelijk Glimour te verzamelen. Verdien gunsten van de Maiden, vind artefacten om te ruilen met de Hen Wife en Wulfer, en leer vele personages uit de schotse mythologie kennen, die je kaarten kunnen veranderen en upgraden. Denk goed na over waar je alles plaatst en wordt sterkt genoeg om The Warden te verslaan… als je deze ten minste kunt bereiken.