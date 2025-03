[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 13

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Cookie Cutter: Overkill Edition

Prijs in de Nintendo eShop: €18,99– 27 maart 2025

Cookie Cutter is een handgetekende 2D metroidvania welke zich afspeelt in een post-apocalyptische wereld. Voorheen was het ook al geen pretje, aangezien deze dystopische wereld geleid werd door een ego manische leider die vastbesloten was de geheimen van het universum te ontrafelen. INFONET beloofde een utopia gebouwd door onverwoestbare androids genaamd “Denzels.” Dit was een leugen. 200 jaar later en de wereld is aan het verrotten. De mysterieuze Red Seed is gestolen en Raz, een overgelopen monteur, doorzoekt een geheim lab. Hij vind daar de Denzel Cherry, in elkaar geslagen en voor dood achtergelaten, terwijl ze wanhopig aan haar leven vastklampt. Haar maker, en de liefde van haar leven Dokter Shinji Fallen, is ontvoerd. Cherry wil wraak op diegene die dat gedaan heeft, en alles en iedereen die er in haar weg staat. Ga met haar mee terwijl ze het massieve ‘Megastructure’ verkent en de eindeloze legers van INFONET op alle mogelijke manieren een kopje kleiner maakt.

Distant Bloom

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99– 27 maart 2025

Distant Bloom mag dan wel een cozy management game zijn, maar het begint allesbehalve cozy. Je komt terecht op een vreemde planeet met een nogal post-apocalyptisch landschap. Vreemd, want toen jij door je telescoop naar deze planeet keek stond alles nog in bloei. Maar waar zijn al die planten gebleven? Het is aan jou en je mede-bemanningsleden om daar verandering in te brengen. Vanuit je uitvalsbasis blaas jij deze vergaande wereld nieuw leven in. Gebruik planten om het ecosysteem aan te wakkeren en vervolgens op te laten bloeien. Alles wat je vervolgens weer oogst, komt goed van pas bij het maken van gereedschap, recepten en andere handige items. Stukje bij beetje breid je je eigen basis uit en creëer je een nieuw thuis in dit onbekende landschap. De sfeer verandert zo al snel van onheilspellend naar sereen. Oh, en die bemanning van je moet je eerst nog even vinden. Ondertussen is er natuurlijk nog een verhaal te ontdekken. Waar komen bijvoorbeeld al die mysterieuze ruïnes vandaan..?

I Have No Mouth and I Must Scream

Prijs in de Nintendo eShop: €9,99– 27 maart 2025

In I Have No Mouth, And I Must Scream speel je als vijf personages die al meer dan 100 jaar zijn overgeleverd aan een genadeloze AI genaamd AM. Een computer die de mensheid zo haatte dat hij de hele wereld heeft uitgeroeid, behalve deze vijf ongelukkige zielen. Deze houdt hij met technologie in leven om ze voor eeuwig te martelen in het middelpunt van de aarde. Aan jou dus de taak om te ontsnappen. Dat ligt alleen niet zo voor de hand. Als elk personage krijg je te maken met ethische dilemma’s terwijl je gedwongen het wrede spel van AM speelt, zo gemaakt om in te spelen op de diepste angsten van je personage. Je keuzes zijn belangrijk, want de game heeft zeven eindes, waarvan de meeste geen bijster goede afloop hebben. Deze horrorgame heeft dan misschien geen jump scares, maar zal je ongetwijfeld de stuipen op het lijf jagen met zijn macabere verhaal.

De game is gebaseerd op de gelijknamige en al even bloedstollende short story van Harlan Ellison. Het is zelfs een van de bekendste verhalen uit de Engelse literatuur. Ellison spreekt bovendien de stem van supercomputer AM in en is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van I Have No Mouth, And I Must Scream.

Wat verder verschijnt in de week van 24 tot en met 30 maart

25 maart – Breakout Beyond

26 maart – Picross S Doraemon & F Characters edition

27 maart – Two-Sided Runner

27 maart – Bubble Wizard Saga

27 maart – Gat Guardians: Servants of the Dark

27 maart – Bubble Ghost Remake

27 maart – Destind: Mr. Almost Right

27 maart – Polarity Remastered

27 maart – Cryken Part 1

27 maart – Which Way Up – Galaxy Games

27 maart – Jennifer Wilde: Unlikely Revolutionaries

27 maart – Alice in Dinerland

27 maart – Unblock Now

27 maart – Freeride

27 maart – Eight Legends: Mortal Fighting

27 maart – Kumakichi&Nyanzou Birth Destruction God DX

27 maart – Kemono Heroes

27 maart – Troetelbeertjes: Ontdek de Magie

27 maart – GladMort

27 maart – Star Leaping Story

27 maart – Escape Game The House Under Rain

27 maart – Twilight Monk

27 maart – Blue Wednesday

27 maart – Korean Drone Flying Tour

27 maart – Hungry Brain Challenge

27 maart – Dance Mania

27 maart – Fuel Station Simulator

27 maart – Cozy Land

27 maart – Sniper Scope: Realistic Tactical Shooter

27 maart – Shadow of the Orient

27 maart – Steampunch

27 maart – Deluxe Edition

27 maart – The Running Toaster

27 maart – Colorizing Sunrise

28 maart – Urban Flow – Ultra Edition

28 maart – Zombie Blocks Pixel Shooter Gun

28 maart – Warrior’s Waifus Mahjong

28 maart – Kara Fantasy

29 maart – Urban Car Driver Simulator: City Explorer

