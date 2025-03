Distant Bloom komt volgende week naar de Switch

Een maandje terug berichtte we over Distant Bloom, een cozy managment en exploration game. De console versie van deze game was net aangekondigd, met een nieuwe trailer, maar uitgever Kinda Brave en ontwikkelaar Ember Trail repte nog niet over een releasedatum. Vreemd, want nog geen maand later blijkt de release toch al aardig dichtbij te zijn. Vanaf 27 maart, precies een jaar na zijn release op steam, zullen we met deze titel aan de slag kunnen. Benieuwd naar deze game? Hieronder kun je de originele launch trailer bekijken.

Distant Bloom mag dan wel een cozy management game zijn, maar het begint allesbehalve cozy. Je komt terecht op een vreemde planeet met een nogal post-apocalyptisch landschap. Vreemd, want toen jij door je telescoop naar deze planeet keek stond alles nog in bloei. Maar waar zijn al die planten gebleven? Het is aan jou en je mede-bemanningsleden om daar verandering in te brengen. Vanuit je uitvalsbasis blaas jij deze vergaande wereld nieuw leven in. Gebruik planten om het ecosysteem aan te wakkeren en vervolgens op te laten bloeien. Alles wat je vervolgens weer oogst, komt goed van pas bij het maken van gereedschap, recepten en andere handige items. Stukje bij beetje breid je je eigen basis uit en creëer je een nieuw thuis in dit onbekende landschap. De sfeer verandert zo al snel van onheilspellend naar sereen. Oh, en die bemanning van je moet je eerst nog even vinden. Ondertussen is er natuurlijk nog een verhaal te ontdekken. Waar komen bijvoorbeeld al die mysterieuze ruïnes vandaan..?