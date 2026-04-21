Solateria komt op 23 juli uit op de Switch

Solateria kwam vorige maand uit voor de pc. Daar werd de game over het algemeen goed ontvangen. Eerder was de game ook al aangekondigd voor de Nintendo Switch, maar kreeg geen releasedatum mee. Shinsegae en Studio Doodal hebben nu de releasedatum van Solateria onthuld. Op 23 juli 2026 zal de game uitkomen op de Nintendo Switch.

Solateria is een metroidvania die zich focust op parry-based combat. In de game speel je als een kleine vuur krijger genaamd Tott, welke op reis is om de verdwenen koning te vinden. Dit land, Solateria, het land van de zon, is namelijk hevig in verval. Dit land bloeide ooit op onder de zegen van deze koning, ’the Primordal Flame’. Maar dat alles veranderde toen de ‘Shadow Plague’ als een schaduw over het land viel, de grootste catastrophe die het ooit gekent heeft. Jij hebt als Tott geen herinneringen aan je verleden… behalve een stem die je op pad stuurt om de koning te vinden. Kun de vijanden aangetast door de Shadow Plague verslaan en de uiteindelijke waarheid onder de ogen zien?

