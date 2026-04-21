Demo beschikbaar voor MARVEL Cosmic Invasion (Switch en S2)

Op 1 december jl. verscheen MARVEL Cosmic Invasion voor de Nintendo Switch (2). Wie weet heb je onze review gelezen en twijfel je nog steeds of deze beat-‘em-up echt wel iets voor jou is. Dan komt de zojuist verschenen demo als geroepen! De gratis testversie is vanaf nu te downloaden in de Nintendo eShop, zowel voor de Switch als Switch 2. In dit voorproefje kun je met negen van de personages aan de slag – de volledige game heeft 15 verschillende personages.

MARVEL Cosmic Invasion is een beat ‘em up arcade game van dezelfde makers als Teenage Mutant Ninja Turtles: Shedder’s Revenge. De titel bevat fantastische handgetekende animaties én een flinke cast met legendarische superhelden. Denk aan Captain America, Wolverine, Spider-Man, Storm, Phyla-Vell, Venom en Nova. Zij zullen het op moeten nemen tegen de onsterfelijke Super schurk Annihilus. Helden van zowel aarde als elders in het universum moeten samenwerken om de dodelijke ‘Annihilation Wave’ tegen te houden. Vecht door de ruimte, van de straten van New York tot de dieptes van de negatieve zones van Annihilus schuilplaats. Kies je eigen team van twee personages, die je wanneer je maar wilt kunt wisselen door het Cosmic Swap systeem. Door te experimenteren met verschillende duo’s unlock je diverse power-ups en beloningen.

Ga jij aan de slag met de demo van MARVEL Cosmic Invasion? Veel plezier!