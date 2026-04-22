Vampire Crawlers krijgt launchtrailer

Gisteren kwam Vampire Crawlers uit voor de Nintendo Switch en Switch 2, een maand na de onthulling van de releasedatum. Dit is de volgende game van de ontwikkelaars van de immens populaire Vampire Survivors. De titel is voor €9,99 te koop in de Nintendo eShop, zowel voor de Switch als Switch 2. Wie nu trouwens voor de Switch-versie gaat kan later gratis upgraden naar de Switch 2-versie, aldus ontwikkelaar Poncle op X. Om de release te vieren hebben ze ook de launchtrailer online gezet. Die beelden kun je onderaan bekijken.

it'll be a free upgrade! (except in japan where it's 100yen, which we have to charge unfortunately!) — Vampire Survivors 🦇 (@poncle_vampire) April 16, 2026

Vampire Crawlers is een turbo wildcard game, ofwel een turn-based card-driven BLOBBER game met roguelike elementen. Wat dat inhoudt? Dat je in de wereld van Vampire Survivors een dungeon crawler game aan het spelen bent waarin je een deck probeert te bouwen dat zo overpowered is dat je de game breekt. Zo kun je bijvoorbeeld kaarten in een bepaalde volgorde spelen, waarbij elke kaart het effect van de volgende kaart verdubbeld. Gebruik daarnaast kaarten om dit effect gaande te houden en ga ervoor… 10,20,30… kun jij het oneindige halen? Maar wees gerust, je kunt de game zo snel spelen als je zelf wilt. Je kunt de tijd nemen om tactisch en langzaam te werk te gaan… of zo snel spelen als menselijk mogelijk is. De uitkomst zal in ieder geval goed zijn!