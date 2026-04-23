D-topia lanceert op 14 juli voor de Switch (2)

Vorig jaar kondigde uitgever Annapurna Interactive de game D-topia aan. Daarbij vermeldde Annapurna Interactive dat de game zowel op de Nintendo Switch als Nintendo Switch 2 zou gaan verschijnen. De release zou in 2026 plaatsvinden. Het is nu al een aantal maanden 2026 en eindelijk is er meer bekend. De releasedatum voor D-topia is vastgesteld op 14 juli 2026. De trailer waarmee dit nieuws is onthuld kan je hieronder bekijken.

Beeld je een toekomst in waar geluk wordt geregeld door AI. Om geluk te maximaliseren is het Utopia Project opgezet. Jij bent de nieuwste ‘resident Facilitator’ in D-topia. Jouw taak is om problemen op te lossen. Dit doe je door puzzels op te lossen. Maar wat als de problemen verder gaan dan alleen mechanisch? Welke keuzes maak je dan om het welzijn van de bewoners te waarborgen?

