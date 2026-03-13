Remothered: Red Nun’s Legacy aangekondigd voor Switch 2

Ontwikkelaar en uitgever Stormind Games heeft Remothered: Red Nun’s Legacy onthuld. Red’s Nun Legacy is het derde deel in de reeks. Eerder kwamen al Tormented Fathers en Broken Porcelain uit op de Nintendo Switch. In tegenstelling tot de vorige delen zal dit derde deel niet op de Switch uitkomen, maar wel op de Switch 2 naast andere platforms. De game zal nog dit jaar verschijnen. De trailer waarmee Red Nun’s Legacy werd aangekondigd kan je hieronder bekijken.

In deze horrorgame draait het om het vinden van de waarheid. Dertien maanden geleden verdwenen er zes meisjes. Nu er een nieuwe hint is opgedoken gaat een moeder op zoek naar haar vermiste dochter. Maar deze zoektocht draait al snel uit in horror. Met stalkers, bovennatuurlijke fenomenen en meer laat deze game je niet meer los.

